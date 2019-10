Android 10 potrebbe sbarcare presto sul top di gamma di Nokia

HarmonyOS e Android potrebbero presto convivere anche sui vostri smartphone Huawei : Huawei è pronta a far debuttare il proprio sistema operativo, HarmonyOS, in dual boot con Android, fornendo così all'utente possibilità di scegliere. L'articolo HarmonyOS e Android potrebbero presto convivere anche sui vostri smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe essere l’interfaccia di LG con Android 10 : Il team di LG è già al lavoro sulla propria interfaccia utente personalizzata dedicata ad Android 10 e una serie di screenshot ci offre una sua anteprima L'articolo Ecco come potrebbe essere l’interfaccia di LG con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Il programma Android 10 beta di Samsung potrebbe iniziare a ottobre per Galaxy S10 e Note 10 : Android 10 è stato lanciato all'inizio di questo mese solo sui dispositivi Google Pixel e su alcuni altri smartphone, ma ora spuntano alcuni dettagli sul programma Android 10 beta di Samsung. Secondo SamMobile, l'update potrebbe essere disponibile al pubblico a partire da ottobre come parte di un programma beta di Android 10 per determinati dispositivi Samsung, tra i quali il Galaxy S10 che sarà uno dei primi e probabilmente verrà seguito dalla ...

Android Auto potrebbe tornare come una nuova applicazione su Android 10 : Google ha rilasciato una dichiarazione sulla sua pagina di supporto suggerendo che Android Auto potrebbe tornare nella forma di una nuova applicazione completa. potrebbe essere che la modalità di guida Assistant Driving Mode non sia ancora pronta per il debutto e di conseguenza Google potrebbe rilasciare una versione ottimizzata dell'attuale app Android Auto utilizzabile fino a quando Assistant Driving Mode non sarà pronta. L'articolo Android ...

Huawei Smart Screen potrebbe essere una TV con Android : Dal database di Bluetooth SIG arrivano alcune informazioni relative ad una serie di inediti dispositivi che rientrano nella gamma Huawei Smart Screen L'articolo Huawei Smart Screen potrebbe essere una TV con Android proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 potrebbe arrivare senza Android per il bando statunitense : Huawei intende annunciare i nuovi smartphone di fascia alta in Europa il 18 settembre a Monaco di Baviera, ma non si sa quando i dispositivi arriveranno effettivamente in vendita. I dirigenti dell’azienda hanno spiegato all’agenzia di stampa Reuters che Huawei potrebbe vedersi costretta a non installare il sistema operativo Android e le relative app. Un portavoce di Google ha confermato alla Reuters che il Mate 30 non può essere ...

Samsung Galaxy A91 e A71 dovrebbero arrivare nel 2020 con Android 10 - A90 5G potrebbe precederli : Oggi tre i nuovi modelli della serie Galaxy A di Samsung sono protagonisti di nuove indiscrezioni: Galaxy A71, Galaxy A91 e Galaxy A90 5G. L'articolo Samsung Galaxy A91 e A71 dovrebbero arrivare nel 2020 con Android 10, A90 5G potrebbe precederli proviene da TuttoAndroid.