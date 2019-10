Sospetto stiramento per Duvan Zapata | rischia uno stop di almeno dieci giorni

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) La partita tra Cile e Colombia, che si è svolta Elche in Spagna, ha provocato infortuni che avranno ricadute sul campionato italiano. Da un lato Alexis Sanchez, dall’altro. Il colombiano è uscito al 23esimo minuto per unagli adduttori. Il ct Queiroz si è definito pessimista: «Ho sensazioni negative». La federazione colombiana ha emesso un comunicato: Lo staff tecnico e medico della squadra nazionale colombiana riferiscono che il giocatorenon proseguirà il ritiro dopo aver subito un infortunio nella partita contro il Cile. Il giocatore soffre di un dolore alla coscia destra, quindi si sottoporrà agli esami pertinenti nelle prossime 48 ore per stabilire la diagnosi e il trattamento da seguire.tornerà al più presto nel suo club, dove effettuerà il recupero. Potrebbe saltare sia la partita con la Lazio che quella contro il ...

