Mattia Binotto F1 | GP Giappone 2019 | “Questa pole vale tanto Briefing con i piloti? Non

(Di domenica 13 ottobre 2019) Raramente si era vistocosì contento e del resto pochi avrebbero previsto che la Ferrari potesse realizzare laposition del GP del, 17° round del Mondialedi F1. Ancor meno era prevedibile una prima fila tutta “Rossa”. In un weekend molto particolare, nel quale il time-attack e la corsa sono previste nello stesso giorno per via del tifone Hagibis, il Cavallino Rampante ha confermato i grandi miglioramenti dal punto di vista aerodinamico che la monoposto ha avuto in questa seconda parte di stagione. Un riscontro significativo che rappresenta l’ottava p.1 in questo, un valore che non si registrava dal 2008. Sono inoltre cinque leconsecutive ottenute dalla scuderia di Maranello in questo campionato, interrompendo sul tracciato nipponico l’egemonia della Mercedes che aveva caratterizzato l’era dei motori ibridi. ...

