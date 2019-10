Ascolti TV | i debutti della nuova stagione 2019 2020 confrontati con quelli dell’anno

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 13 ottobre 2019) Massimo Bernardini - Tv Talk Latvè ufficialmente partita e il tema caldo degli, da sempre crocevia per la riuscita o meno di un programma, è tornato ad animare (ed agitare) diretti interessati e appassionati di numeri. DavideMaggio.it ha così deciso di ‘monitorare’ tutti i, confrontandoli condello scorso anno. Ecco chi sale e chi scende.12 ottobreTv Talk ↓ sabato 12 ottobre: 858.000 – 7% sabato 13 ottobre 2018: 1.091.000 – 8.8%7 ottobreGrey’s Anatomy 15 → lunedì 7 ottobre: 570.000 – 2.6% lunedì 7 gennaio: 605.000 – 2.6% Il contesto: la prima tv in chiaro di Grey’s Anatomy 15 è stata trasmessa da La7 a pochi mesi dalla messa in ondaquattordicesima6 ottobreProvincia Capitale ↓ domenica 6 ottobre: 406.000 – ...

antoniogenna : TV USA Giorno per giorno #578 — Serie e sit-com in prima visione negli Stati Uniti da domenica 13 a sabato 19 ottob… - zazoomblog : Ascolti USA mercoledì 9 ottobre i debutti di Riverdale e Nancy Drew su The CW - #Ascolti #mercoledì #ottobre… - AllegraDavide : RT @dituttounpop: #AscoltiUSA I debutti su #TheCW. #Riverdale torna stabile anche con il tributo a Luke Perry. #NancyDrew registra il dato… -