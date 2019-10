Traffico Roma del 12-10-2019 ore 12 | 30

Fonte : romadailynews

(Di sabato 12 ottobre 2019) SUL RACCORDO ANULARE PERINTENSO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ABNUALRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E L’USCITA PERSUD RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA SALARIA IN USCITA DADALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA TANGENZIALE TRA SAN LAORENZO E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI ANCHE IN CENTRO SU LUNGOTEVERE IN SASSIA ALTEZZA BORGO SANTO SPIRITO NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA VIA APPIADAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE VERSOCENTRO INTANTO PROSEGUE LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL, A RISCHIO I COLLEGAMENTI REGIONALI FINO ALLE 17,00 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO. GARANTITE QUINDI TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E FINO ALLE ORE 20:00. E SEMPRE IN COTRAL, ALTRE SIGLE SINDACALI HANNO INDETTO UNO SCIOPERO DI 4 DALLE 12:30 ALLE 16.30. INOLTRE DALLE 20 ALLA ...

