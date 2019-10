Roma Cinque veicoli in fiamme ipotesi dolo

Vaticano - operazioni finanziarie sospette fra Roma e Londra : sospesi cinque dirigenti : Un nuovo scandalo rischia di travolgere il Vaticano. Infatti è dei giorni scorsi la notizia, riportata da L'Espresso sulle sue pagine online, che Papa Francesco avrebbe sospeso cinque dirigenti che gestivano gli affari vaticani. Gli stessi avrebbero effettuato delle operazioni finanziarie ritenute sospette tra Roma e Londra. Nel registro degli indagati sono finiti monsignor Mauro Carlino, originario di Lecce, che da poco tempo era diventato capo ...

Lazio-Roma 1-1 e cinque pali in un derby show : Finisce in parità 1-1 il derby della Capitale tra Lazio e Roma nella seconda giornata di Serie A. Sfida molto aperta e ricca di occasioni, sbloccata al 17' dalla Roma con il rigore dell'ex Kolarov per fallo di mano di Milinkovic-Savic in area. La reazione della Lazio prima si infrange sui pali di Immobile e Correa, poi si concretizza con il pareggio di Luis Alberto al 58'. In totale sono stati sei i legni: quattro per la Lazio e due per la Roma.

Nicola Zingaretti - la telefonata a David Sassoli : euRomanina sulla crisi e sull'alleanza con i Cinque Stelle : "Mezza Italia mi ha chiesto di fare questo governo con Conte premier. Ho ascoltato tutti e ho capito che dovevo arrendermi, mi hanno chiamato persino i cantanti, gli attori, gli scrittori. Volevano solo una cosa". Nicola Zingaretti non fa nomi, ma non è un mistero chi possa averlo appoggiato per fer

Imperia - incidente per auto contRomano in A10 : cinque feriti : Imperia, incidente per auto contromano in A10: cinque feriti Lo scontro si è verificato nella mattinata del 27 agosto all'interno della galleria San Bartolomeo 2, in direzione Francia, dopo che un'auto ha imboccato la carreggiata in senso opposto. I feriti sono stati stabilizzati e portati in codice giallo e verde ...