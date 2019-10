Notte bollente per De LellisIannone E il risveglio diventa social

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono volati a Singapore nel tentativo di regalarsi una fuga romantica lontana dai, avvertendo anche i loro follower scrivendo: “Spariremo per un po'”. Tuttavia, la tentazione di Instagram è stata troppo forte e così ecco che la coppia ha ceduto pubblicando tra le loro stories alcuni dettagli della vacanza di coppia: dalla vista panoramica dei grattacieli a quella, più piccante, del motociclista di MotoGP completamente nudo. Infatti, durante questa vacanza, Giulia e Andrea si stanno regalando coccole e serate mondane a non finire. In particolare, in una delle stories che la De Lellis ha condiviso sui, l’influencer romana ha stuzzicato i suoi follower con uno scorcio piccante dalla camera da letto dove inquadra il corpo scolpito di Andrea completamente nudo mentre volta le spalle all'obiettivo. Per fortuna, però, Giulia ha coperto le nudità ...

