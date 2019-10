Morto Robert Forster | addio all’Ed Galbraith di Breaking Bad e El Camino Candidato

Robert Forster è Morto per un cancro al cervello : l’ultimo ruolo in El Camino - il film di Breaking Bad : Il volto noto di serie tv e cinema è diventato un'altra vittima del terribile tumore al cervello da cui è difficile salvarsi: Robert Forster è morto così, a 78 anni, nella sua casa di Los Angeles proprio dopo il lancio di El Camino, il film di Breaking Bad che lo ha visto tra i protagonisti. Sembra quasi uno scherzo del destino, una barzelletta, ma purtroppo non lo è e il mondo del cinema oggi piange un altro dei suoi volti più ...

Gorizia. Incidente in parapendio : Morto Roberto Fratepietro - era decollato dal Col Rodella : La vittima dell’Incidente è Roberto Fratepietro, 49 anni di Gorizia. E’ precipitato in zona Canazei. Il pilota stava sorvolando la zona

Tv e cinema in lutto! L’attore Robert Garrison di Karate Kid è Morto improvvisamente : Lutto nel mondo del cinema: all’età di 59 anni è morto Robert Garrison. L’attore era noto per aver interpretato Tommy nei film di Karate Kid. Nel franchise di “Karate Kid – Per vincere domani” Garrison aveva interpretato il membro di Cobra Kai che amava tormentare Daniel, il protagonista interpretato da Ralph Macchio. Tommy era diventato famoso tra i fan di Cobra Kai per una battuta che urla più volte durante uno dei momenti più epici del ...

È Morto Robert Hunter - autore dei testi delle canzoni più famose dei Grateful Dead : Il 23 settembre è morto Robert Hunter, l’autore dei testi delle canzoni più famose dei Grateful Dead, la band rock nota per il suo legame con la cultura hippie. Tra le altre aveva scritto le parole di “Dark Star”, “Ripple”, “Truckin'”,

Francesco Agostinelli - trovato Morto in auto il genero di Roberto Cavalli : è giallo sulle cause del decesso : Il corpo senza vita di Francesco Agostinelli, genero dello stilista Roberto Cavalli, è stato ritrovato in un’auto parcheggiata nel cortile di un palazzo al civico 35 di via Sabaudia a Latina. Aveva 47 anni. Il suo cadavere è stato trovato all’interno di una Fiat 500 Abarth da alcuni condomini che hanno subito dato l’allarme: immediato l’arrivo dei soccorsi e della polizia ma per l’uomo non c’era ormai più ...

Il militare italiano Roberto Marfè Morto in Iraq : malore improvviso : Roberto Marfé, militare italiano, Capo di Prima Classe in missione a Baghdad, è morto a causa di un improvviso malore dopo aver ricevuto le prime cure dal personale sanitario. Lo rende...

Roberto Bruni Morto - l’ex sindaco di Bergamo aveva 70 anni : avvocato - socialista e partigiano : L’ex sindaco di Bergamo Roberto Bruni è morto a 70 anni la sera del 10 settembre. Primo cittadino dal 2004 al 2009 (in passato consigliere e assessore), consigliere regionale per il Pd dal 2013 al 2018, era attualmente presidente della Sacbo, società di gestione dell’aeroporto Milano-Bergamo, che ha dato l’annuncio: “Sacbo annuncia con immenso dolore la perdita del suo presidente – si legge nella nota – ...

Morto Robert Frank - addio a uno dei più grandi fotografi del ‘900 : con Jack Kerouac fece “The Americans” : È Morto a 94 anni il grande fotografo Robert Frank, icona della fotografia del ‘900 e tra i più influenti maestri del reportage. Si è spento nella sua casa nell’isola del Capo Bretone, nella provincia della Nuova Scozia, in Canada, dove si era ritirato a vivere da un decennio. L’annuncio della sua scomparsa è stato pubblicato oggi dal “New York Times“. Frank è entrato nel mito della fotografia mondiale per il viaggio “on ...

