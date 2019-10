Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il socio bretone di(la sua quota sfiora l’8%) si schiera in modo chiaro e inequivocabile a sostegno del ceo esua équipe.

fisco24_info : Mediobanca, Bolloré con Nagel: «Soddisfatti della sua gestione»: Il socio bretone di Mediobanca (la sua quota sfior… - andreadeugeni : #Mediobanca come la 'palude' #Tim, scenario Bollorè per Del Vecchio. Questa volta Mr Luxottica potrebbe non farcela… - JohnHard3 : Scenario Bollorè per Del VecchioMediobanca come la palude Tim -