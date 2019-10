M5s | Casaleggio | “Ex ministri hanno sbagliato a non partecipare alla nostra festa Spero

Di Maio e Casaleggio - rivolta dentro il M5s : la "Carta di Firenze" - i dissidenti li vogliono fare fuori : Altro che festa. Nel decimo compleanno del Movimento Cinque Stelle, i malumori di tanti attivisti e portavoce prendono forma in un documento che è un atto di accusa agli attuali vertici. È la Carta di Firenze 2019, pubblicata a mezzanotte, allo scadere del giorno che segna l' anniversario della nasc

M5s : a question time interrogazione Lega su Casaleggio all’Onu : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Al question time in programma oggi alle 15 alla Camera, la ministra per l’Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Paola Pisano, risponderà a una interrogazione, presentata dal capogruppo della Lega Riccardo Molinari, sulla partecipazione di Davide Casaleggio ad una recente iniziativa promossa dal governo italiano presso le Nazioni Unite in materia di ‘democrazia digitale”. L'articolo ...

M5s - il senatore Grassi dimissionario da capogruppo in commissione scrive a Davide Casaleggio : “Si apra dibattito su Rousseau” : Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta a Davide Casaleggio del senatore M5s Ugo Grassi. L’esponente 5 stelle il 26 settembre scorso ha annunciato le sue dimissioni da capogruppo in commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama e, pur smentendo l’ipotesi di una fuoriuscita, ha anche ammesso “le perplessità” e si è preso un momento di riflessione : “Ritengo”, ha scritto su Facebook comunicando la sua ...

M5s - la battaglia contro il contante? "Casaleggio finanziata dai colossi del pagamento digitale" : Sospetti sulla Casaleggio Associati, la fondazione che fa riferimento a Davide Casaleggio e che gestisce il M5s. Secondo quanto riportato Il Giornale, dietro al sostegno dei grillini ai pagamenti tramite carte di credito anziché denaro contante (con tanto di commissione del 2% per chi si ostina a pr

Massimo D'Alema e Davide Casaleggio - il retroscena che spiega come è nato il governo Pd-M5s : Una insospettabile rete dietro l'inciucio Pd-M5s. Sarebbe stato Massimo D'Alema a mettere in contatto Davide Casaleggio con Nicola Zingaretti, dando il "La" al ribaltone anti-Salvini. A sostenerlo, in un retroscena dettagliatissimo, è Ilario Lombardo su La Stampa, riferendo di "contatti" tra l'ex pr

Il M5s cerca l’intesa con i Verdi a Bruxelles. Ma c’è il nodo Casaleggio : La presidenza del gruppo ambientalista ha dato il via libera a una discussione con la delegazione dei Cinque stelle a Bruxelles. I grillini tentano la svolta in chiave istituzionale e filo-europea nel parlamento comunitario, ma la strada non è tutta in discesa

Rousseau - il sondaggio : la piattaforma piace al 94% degli iscritti M5s. Casaleggio : ‘Su democrazia partecipata punto di riferimento mondiale’ : Rousseau, la piattaforma di voto online degli iscritti del Movimento 5 stelle, deve diventare “un punto di riferimento per la democrazia partecipata nel mondo“. Lo sostengono Davide Casaleggio, Enrica Sabatini, Pietro Dettori e Max Bugani, rispettivamente presidente e soci dell’omonima associazione che gestisce la piattaforma online. “Siamo orgogliosi che anche i nostri iscritti ci riconoscano la qualità di un ...

Oggi muore il M5s. Quando Gianroberto Casaleggio disse a Nuzzi : "Un governo col Pd? Uscirei dal Movimento" : "Oggi (3 settembre) muore il Movimento di Gianroberto Casaleggio", scrive in un post sul suo profilo Twitter il giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni. Sì perché il M5s così come lo aveva ideato il suo fondatore non esiste più. In una intervista del 2013 a Gianluigi Nuzzi rispose alla seguente dom

Governo Conte 2 - Casaleggio : “Spero più solido del precedente. Il Pd sia più leale della Lega. Voto su Rousseau? M5s ha scritto la storia” : “Spero che il Governo nascente sia più solido di quello passato e spero che i partner si comportino più lealmente dei precedenti”. Con queste parole il presidente dell’associazione Rousseau ha commentato l’esito delle votazioni on line che ha dato il via al Governo Conte 2. Casaleggio è “soddisfatto per la grande partecipazione. Il M5S ha dato la possibilità ai propri iscritti di scrivere la storia di questo Governo e dell’Italia ...