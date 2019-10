La Tunisia sceglie il presidente Ma rischia di rivotare

Presidenziali in Tunisia - al voto per scegliere il successore di Essebsi. Tra i favoriti c’è Karoui - il “Berlusconi del Nord Africa” : A Citè Ettadhamen avvicinare qualcuno per strada e fare domande ‘politiche’ alla vigilia del voto per eleggere il successore del Presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi, morto il 25 luglio scorso a 93 anni, non è compito agevole. E proprio oggi, nel giorno in cui si svolge il primo turno, è morta la vedova di Essebsi, Chadlia Caid Essebsi, ricoverata all’ospedale militare di Tunisi da sabato 14 settembre. Il cuore commerciale e ...