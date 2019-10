Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) “Per ladelmi. Alcuni tifosi delnon mi hanno capito, mi reputano presuntuoso come se avessero un’immagine diversa da quello che sono realmente. Chi la pensa così spero tanto possa farsi un’altra idea sul mio conto, vorrei che mi stessero vicino”, parla così Lorenzoai microfoni di Rai Sport dal ritiro della Nazionale in vista della partita di qualificazione ad Euro 2020 contro la Grecia. Su Ancelotti: “Tra di noi la questione è caratteriale. Ci capita di bisticciare, ma Carlo resta un grande allenatore e spero di vincere insieme a lui”. Non è mai successo, da quando allena il, che mi abbia imposto un ruolo. A, quando arrivo più stanco o nervoso all’allenamento, mi può capitare di rispondere alle sue osservazioni, ma sono cose che lì finiscono e possono succedere. E’ accaduto spesso anche di scherzare con ...

CalcioWeb : #Insigne cuore #Napoli: 'per la maglia azzurra mi farei ammazzare, a volte litigo con #Ancelotti' - GaetaNinoMarra : RT @dolcenadia83: #Koulibaly: “Non c’è solo il razzismo contro il colore della pelle, c’è quello contro le città. Quando attaccano il mio c… - GIUSEPP80600779 : RT @dolcenadia83: #Koulibaly: “Non c’è solo il razzismo contro il colore della pelle, c’è quello contro le città. Quando attaccano il mio c… -