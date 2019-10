Governo Conte bis | il premier vicino a doppiare Di Maio secondo i sondaggi sul cosenso

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) In attesa di capire come il nuovosceglierà di muoversi in ottica legge di Bilancio, arrivanoche fanno registrare un aumento del livello di fiducia da parte degli italiani nei confronti dell'esecutivo sostenuto dalla maggioranza giallorossa. Un fatto non da poco, se si considera quanta tiepida fosse stata l'accoglienzale rilevazioni all'alba della nascita del-bis. Ciò che forse fa ancora più rumore è il fatto che il Presidente del Consiglio abbia ormai quasi doppiato Luigi Diin fatto di consenso in seno all'elettorato. Un fatto che, naturalmente, può scatenare diverse analisi politiche o previsioni rispetto alla possibilità che un domani i grillini possano preferire l'attualeal proprio capo politico come eventuale candidato a capeggiare una nuova squadra di ministri dopo eventuali nuove elezioni. Tutte evidenze che nascono dai dati ...

fattoquotidiano : Sondaggi, cresce il gradimento per il governo Conte 2: in un mese +8%. Il 42% vuole che arrivi a fine legislatura - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha incontrato a Isernia gli studenti degli Istituti scolastici superiori della provi… - matteosalvinimi : 'Questi sull'Iva vi stanno prendendo per i fondelli'. In 3 minuti @NicolaPorro smonta le balle del governo Conte-Mo… -