Con il Pd non è al momento prevista nessuna alleanza | dice Di Maio

Fonte : agi

(Di sabato 12 ottobre 2019) "Non sono in questoall'ordine del giorno patti regionali né tantomeno nazionali" con il Pd oltre quello siglato per le elezioni in Umbria. Lo ha detto Luigi Dia Sky Tg24 nel giorno della kermesse per i dieci anni del Movimento 5 stelle. "A me più che i patti interessano i fatti. Il patto in Umbria con Zingaretti è che se vince Bianconi nessun assessore sarà delle forze politiche", ha aggiunto, in riferimento alle aperture giunte, dallo studio di Otto e Mezzo, dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Ad ogni modo, aggiunge il ministro degli Esteri, "sia con Zingaretti che con Franceschini ci sono un clima e un rapporto ottimo. Devo dire pubblicamente che li stimo molto dal punto di vista politico e come lavorano. Certo ci sono meno vertici" rispetto al precedente governo con la Lega, "ma sono molto pù' concludenti e ...

