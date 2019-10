Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - "Solo un Sud forte e competitivo può, insieme alledel Nord, trainare il Paese e garantire un futuro di crescita e sviluppo. E ildelle, a prescindere dal progetto didifferenziata, in modo da poter dialogare meglio con

TV7Benevento : Autonomia: Armao, 'sistema regioni deve riformarsi'... - forza_italia : RT @StefanoCaldoro: A Milano con @msgelmini per #ldeeItalia e per coordinare la sessione su ‘Regioni: il buon governo del centrodestra’. Pe… - albertodipietro : RT @StefanoCaldoro: A Milano con @msgelmini per #ldeeItalia e per coordinare la sessione su ‘Regioni: il buon governo del centrodestra’. Pe… -