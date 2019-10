Al governo anche col diavolo

Pensioni - la proposta dei sindacati al governo : allargare la 14esima anche ai redditi più alti : I sindacati si appellano al governo e chiedono di estendere la platea dei pensionati che beneficiano della quattordicesima: l'intenzione delle sigle di categoria è quella di portare il limite di reddito da mille a 1.500 euro, permettendo così a tanti altri pensionati di ricevere la mensilità aggiuntiva.Continua a leggere

Cortocircuito banche-governo A rischio la lotta all'evasione : Jean-Pierre Mustier annuncia: Unicredit sta studiando come trasferire i tassi negativi della Bce ai depositi sopra i 100 mila euro a partire dal prossimo anno. Nel momento in cui il governo italiano prova a incentivare l'utilizzo della moneta elettronica anche in chiave anti-evasione si rischia l'effetto opposto a quello desiderato, col rischio di favorire un'uscita di grandi patrimoni in direzione di "paradisi" esteri o ...

Rider - piattaforme contro il governo : “Con le nuove norme food delivery in difficoltà. No alle tutele dei subordinati anche per gli autonomi” : Il giorno dopo l’annuncio che la maggioranza ha trovato l’accordo su un emendamento al decreto crisi che prevede un doppio binario di tutele per i Rider, le piattaforme del cibo a domicilio annunciano battaglia. Matteo Sarzana, presidente di Assoldelivery e general manager di Deliveroo Italia, parla di “forte preoccupazione” per la strada scelta dal governo e chiede un confronto. “Ancora non c’è nessun ...

governo : Bonetti - ‘Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto’ (2) : (AdnKronos) – “Noi ci siamo presi un impegno rispetto al pese, questo Governo nasce per evitare uno sfacelo economico che le famiglie italiane dovrebbero pagare. Io per prima ritengo che in questo momento il non aumentare l’iva significa per le famiglie italiane non gravare su di loro carichi economici”, ha aggiunto la ministra Bonetti. L'articolo Governo: Bonetti, ‘Conte non è sereno? Io lo sono e anche ...

governo : Bonetti - ‘Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto’ : Terrasino (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto. Ho chiaro qual e’ il programma del Governo e l’impegno che mi sono presa nel gioco di squadra”. Lo ha detto la ministra per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti parlando dell’intervista rilasciata oggi dal premier in cui dice di non sentirsi sereno con Matteo Renzi al Governo. L'articolo Governo: Bonetti, ...

Cardillo Cupo : sinistra prende botte anche se al governo - guardate Roma Metropolitane e Whirlpool : Roma – Ecco le parole di Pasquale Cardillo Cupo, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Latina, in cui evidenzia come la sinistra, nonostante sia al Governo, vada in difficoltà, come evidenziato dai casi di Roma Metropolitante e Whirlpool.: Lo so che l’agenda dell’attuale ministro degli esteri gli impone di convincere della bontà delle nostre proposte di commercio e della validità delle imprese italiane ai tavoli ...

governo : Conte - piano strutturale per Sud - ne beneficerà anche Nord : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “I ritardi strutturali hanno inciso in maniera particolare sul Sud, aumentando il divario fra Nord e Sud. Vogliamo elaborare un piano strutturale di interventi per il Sud: non ne beneficiano soltanto le regioni del Mezzogiorno, ma l’intero Paese”. Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea generale di Assolombarda.“Già oggi la domanda interna del Sud attiva ...

Banche : ‘governo tuteli occupazione in Sicilia’ - Pd presenta odg all’Ars : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – “Bisogna scongiurare che le scelte di riorganizzazione aziendale degli istituti di credito Carige, Unicredit, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi possano determinare il ridimensionamento dell’occupazione del settore in Sicilia”. Lo prevede un ordine del giorno presentato dal Pd all’Ars nel quale si chiede l’impegno del governo regionale per “salvaguardare i livelli ...

governo - Travaglio : “Di Maio? Lo vedo più convinto dell’accordo col Pd - anche se è dura riaversi dalla fregatura di Renzi e di Salvini” : “Di Maio diffidente col Pd? riaversi dalla fregatura che rifilò Renzi lo scorso anno e da quella che ha dato Salvini alla vigilia di ferragosto è dura. E’ comprensibile che sia guardingo un politico di 32 anni che in un anno è stato fregato così brutalmente da tutti quelli che con cui si era messo a trattare”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ripercorre le tappe della ...

Germania - governo trova l’intesa sul piano per il clima : 50 miliardi fino al 2023 - tariffe su emissioni Co2 anche per trasporti ed edilizia : Il governo di Angela Merkel trova l’accordo sul piano per il clima 2030, un pacchetto di misure che ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas serra in Germania del 55% in un decennio, dai circa 866 milioni di tonnellate di oggi a 563. Il testo – che dopo l’approvazione del gabinetto comincerà ora l’esame parlamentare – dovrebbe contenere misure per 50 miliardi di euro fino al 2023 (ma non ...

Sondaggi - Renzi porta via 3 punti al Pd. Ma anche il M5s soffre. Poca fiducia nel governo : a farne le spese è il gradimento per Conte : E’ finito l’effetto ricostituente della nuova maggioranza per Pd e M5s. Per entrambi il Sondaggio settimanale di Emg per Agorà (Rai3) registra un tonfo: i democratici (che restano la seconda forza) crollano di quasi 3 punti, i grillini di poco più di un punto. Certo, il Pd una spiegazione ce l’ha: la fuoriuscita dell’ex segretario Matteo Renzi che secondo l’istituto diretto da Fabrizio Masia raccoglierebbe oggi, ...