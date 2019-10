Ue | Mattarella | ‘difesa e sicurezza comune complementare a Nato’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Atene, 11 ott. (AdnKronos) – L’Unione europea deve configurarsi come “un soggetto internazionale autorevole e capace di influire nelle varie questioni che si aprono, questo in collaborazione e complementarietà con la Nato”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo ad Atene alla seconda sessione di lavoro del vertice di Arraiolos dei Capi di Stato Ue. “Questo comporta -ha aggiunto il Capo dello Stato- intensificazione dell’integrazione europea di politica estera e di difesa. E’ tutt’altro che pensare ad un’alternativa alla Nato: al contrario, mettere a fattorrisorse e strumenti, significa aumentare le capacità e quindi rendere più efficienti non soltanto l’Unione sotto il profilo di politica estera e di difesa ma anche la Nato”. L'articolo Ue:, ‘difesa e ...

