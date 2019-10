Terra dei fuochi Ipparina | ai Macconi lo Stato non esiste

Ambiente : M5S - 'nel ragusano una Terra dei fuochi siciliana' (2) : (AdnKronos) - Campo, insieme a una delegazione di consiglieri e attivisti del M5S, è tornata nella zona tra Marina di Acate e il fiume Dirillo per documentare con video e foto la grave situazione ambientale. "Abbiamo riscontrato come i rifiuti ammassati ai lati del fiume Dirillo, ai Macconi di Acate

Ambiente : M5S - 'nel ragusano una Terra dei fuochi siciliana' : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - Rifiuti abbancati nel letto del fiume, serre abbandonate, plastiche sotto le dune di sabbia. A lanciare l'allarme sullo "scempio ambientale" in corso alla foce del fiume Dirillo, nel ragusano, è la deputata del M5S all'Ars Stefania Campo che ha depositato un esposto in

Paradisi fiscali - gli Emirati Arabi nuova Terra promessa dei furbetti : operazione zero tasse : Grattacieli altissimi e controlli bassi, banche efficienti e regole carenti: gli Emirati Arabi sono il nuovo paradiso fiscale. I clienti italiani più grossi sono quelli che si occupano di petrolio e gas, con strutture di trading che permettono di sfruttare al massimo i vantaggi erariali. Insomma, un

Corrotti : intervenire a Fonte Laurentina per evitare nuova Terra dei Fuochi : Roma – “Durante il sopralluogo di questa mattina ho potuto vedere come, ancora oggi, a distanza di settimane dall’incendio i residenti di Fonte Laurentina siano costretti a vivere barricati all’interno delle proprie abitazioni perché il fumo, derivante da un incendio scoppiato lo scorso 9 settembre, non è mai stato completamente domato. I giorni passano senza che nessuno da parte di questa amministrazione prenda provvedimenti a ...

INCHIESTA/ 3. Sondaggio shock : il 43% dei piloti non sa come si atTerra : In molti si chiedono quale il livello di addestramento dei piloti di linea. Molti di essi non conoscono le regole di un avvicinamento di precisione

Il mistero dei terremoti inspiegati : dalla Corea del Sud all’InghilTerra - i “detective sismici” indagano sulle cause delle “scosse anomale” : Il 15 novembre 2017, un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito Pohang, citta di mezzo milione di abitanti della Corea del Sud. 135 persone sono rimaste ferite e altre 1.700 sono state risistemate in alloggi d’emergenza. Sono stati danneggiati migliaia di edifici per un costo di 75 milioni di dollari. Un’intera città era rimasta sotto shock: le immagini della forte scossa mostravano le persone fuggire dagli edifici mentre i muri crollavano dietro ...

Juventus - i tifosi organizzati non sosTerranno la squadra a Madrid per protesta contro gli arresti dei capi ultras : I tifosi della Juventus non sosterranno l’undici di Maurizio Sarri nella trasferta di domani, mercoledì 18 settembre, a Madrid contro l’Atletico di Simeone. Lo spicchio dello stadio Wanda Metropolitano destinato ai supporters bianconeri per la prima partita del girone di Champions, quindi, resterà vuoto. Secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, i pochi che, nonostante i costi elevati della trasferta, avevano deciso di ...

Mussolini : anche Roma ha sua Terra dei Fuochi : Roma – “Cento ettari, l’equivalente di quasi 100 campi da calcio, continuano a bruciare da piu’ di venti giorni a Via di Montestallonara, nella zona compresa tra Ponte Galeria e Via della Pisana. Cosa si celi dietro questa combustione misteriosa, che sprigiona dal territorio colonne di fumo e viene continuamente sedata dagli uomini della polizia municipale e della protezione civile capitolina, non e’ dato saperlo. ...

LIVE Italia-InghilTerra rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : ultimo esame per gli azzurri prima dei Mondiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida e formazioni ufficiali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Testuale della sfida tra Inghilterra ed Italia, quarto ed ultimo Test Match estivo in preparazione alla Coppa del Mondo di rugby: a Newcastle, alle ore 20.45 italiane, bianchi ed azzurri scenderanno in campo nell’ultimo incontro amichevole in vista ...

Terra dei fuochi : non servono altri inceneritori - ma un contrasto alla criminalità : L’inceneritore di Acerra e il suo “stop programmato” con il fenomeno denominato “Terra dei fuochi” in Campania non c’entra nulla! Proprio assolutamente nulla! Da sempre! Il fenomeno Terra dei fuochi ha genesi, crescita e florida ciclica recrudescenza da tutt’altra fonte rispetto ai rifiuti urbani prodotti quotidianamente in Campania (circa 6500 tonnellate al giorno di cui ben 2200, circa il 30%, incenerito ad Acerra). Ha genesi, e ...

Lo studio del MediTerraneo dallo spazio : sarà visto con gli occhi dei satelliti : Lo studio del mar Mediterraneo sfruttando la tecnologia avanza offerta dai satelliti italiani. L’opportunità è stata ribadita a Reggio Calabria nel corso del IV International SPACE Forum (ISF) 2019 promosso dall’International astronautical federation (IAF), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria con il supporto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ...

“Uno dei peggiori ct della storia dell’InghilTerra” - Owen distrugge Capello : fischiano anche le orecchie di… Beckham! : L’ex Golden Boy non ha risparmiato Capello e Beckham nella sua autobiografia, definendo l’allenatore italiano come il peggior ct della storia dell’Inghilterra Ha chiuso la sua carriera da ormai sei anni, con un Pallone d’Oro vinto nel 2001 grazie a 24 gol segnati con la maglia del Liverpool. Oggi Michael Owen è vicino a tagliare il traguardo dei quarant’anni e, per ‘festeggiare’, ha pubblicato la ...

“Il libro dei numeri” di Joshua Cohen : “Dalla Bibbia a Internet siamo in cerca della Terra promessa” : Uscirà il 4 settembre e sarà affiancato da un tour di presentazioni, "Il libro dei numeri" di Joshua Cohen. L'autore americano, originario di Atlantic City, in un'intervista esclusiva a Fanpage.it racconta come è nata l'idea del suo romanzo, il rapporto con l'originale biblico e come si scrive nella "lingua di Internet". E su Donald Trump dice: "È solo una persona. Forse meno".Continua a leggere

Mare Jonio - ong MediTerranea : “C’è l’ok allo sbarco dei 31 migranti per motivi sanitari” : I 31 migranti ancora a bordo della nave Mare Jonio verranno fatti sbarcare “per motivi sanitari”. Lo ha comunicato la ong Mediterranea Saving humans, spiegando che a breve la Guardia costiera si occuperà del trasbordo in alto Mare. “La loro odissea è finita – commenta la ong – ed all’orizzonte si intravede un po’ di umanità. Benvenuti in Europa”. La decisione è giunta dopo l’ispezione a bordo ...