Manovra | ddl bilancio decreto fiscale e Dpb lunedì in Cdm**

Fonte : calcioweb.eu

Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Approderannoin Cdm il ddl di, il Dbp che è una sintesi dello stesso disegno di legge ed il. Il ddl cioè la manovra vera e propria potrebbe essere solo oggetto di una prima discussione o, se ci sono le condizioni politiche, essere approvata salvo intese. Dopodiché verrà trasmessa al Parlamento a partire dal 20 ottobre, termine indicativo e non perentorio. Il documento programmatico diinvece, dopo il via libera del Consiglio dei ministri il 14, verrà notificato alla Commissione Ue entro il 15, come da prassi per tutti i partner Ue. In Cdm, infine, anche il, al quale il governo affida un pezzo importante delle coperture della manovra.

