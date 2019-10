Manchester | almeno quattro persone accoltellate fuori da un centro commerciale

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Un brutto fatto di cronaca si è verificato nella mattinata odierna, 11 ottobre, a, in Inghilterra, dove un soggetto, le cui generalità non sono state rese note, ha accoltellato all'improvvisoche si trovavano all'esterno delArndale, situato in pienocittadino. Le fonti di informazione britanniche riferiscono che non ci sono vittime. I feriti sono stati trasportati in ospedale, e sulle loro condizioni si hanno, per ora, ben poche notizie. Pare che ad agire sia stato un'unica persona. I motivi del folle gesto non sono ancora ben noti, e la Polizia ha informato i cittadini e la stampa che le indagini sono appena cominciate. Non è chiaro se si tratti di un atto criminale isolato o di terrorismo. Struttura isolata Nell'immediatezza dei fatti le autorità hanno provveduto ad isolare la zona, questo in modo da effettuare i rilievi del caso e ...

