Genny ‘a carogna | “Chiesi a De Laurentiis di assumere Grava su richiesta dei Lo Russo”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Nei verbali di Gennaro De Tommaso, alias‘a, come collaboratore di giustizia, c’è anche un capitolo che riguarda i suoi contatti con il Calcio Napoli. Oggi le sue confessioni sono su Repubblica Napoli. De Tommaso sostiene di aver incontrato il dirigente del Napoli Alessandro Formisano e anche il presidente Aurelio De. L’incontro sarebbe avvenuto insieme ad un altro capotifoso morto alcuni anni fa, e avrebbe avuto come oggetto ladiGianlucacome responsabile del settore giovanile. Una, dice De Tommaso, proveniente da due esponenti del clan Lo Russo di Miano. “Dicemmo che ci avevano mandato a chiamare dei nostri amici ai quali non potevamo dire di no. Ma non facemmo nomi”. De Tommaso racconta di aver conosciuto De Laurentis quando come direttore generale del Napoli c’era Pierpaolo ...

tuttonapoli : Genny 'La Carogna' rimproverò Lavezzi per le notti in discoteca: fatti risalgono alla stagione 2012-13 - cronachecampane : I verbali di Genny a’ carogna: ‘Litigai con #Lavezzi, chiedemmo l’assunzione di Grava e… - cronachecampane : I verbali choc di Genny a’ carogna: ‘Litigai con #Lavezzi, chiedemmo l’assunzione di Grava… -