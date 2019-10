Canale Monterano | denunciato bracconiere per uccisione cinghiale in riserva naturale

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – Arrestato un 63enne per aver ucciso unall’interno delladi. Sorpreso dai Carabinieri, la successiva perquisizione del capanno ha portato alla scoperta di altri strumenti utili alla caccia. L’uomo è stato. Aveva appena abbattuto unnell’area proibita delladie si stava allontanando dalla zona, con l’animale caricato sulla propria autovettura. Il, un 63enne del posto a cui era gia’ stato revocato il porto d’armi per esercizio venatorio a causa di pregresse condotte illecite dello steso tenore, e’ stato sorpreso dai Carabinieri delle Stazioni di Bracciano e Manziana e dai guardiaparco nel momento in cui stava uscendo con la preda dal bosco. Nel corso della perquisizione scattata nel capannone del 63enne, ubicato nella, i Carabinieri hanno rinvenuto ...

