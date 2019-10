Assolto il togolese che aggredì due donne senza motivo | incapace di intendere e di volere

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Francesco Curridori Il 24enne originario del Togo che lo scorso mese ha aggredito duenel sottopasso della stazione ferroviaria di Lecco è statoperchédie diperchédi. Il 24enne originario del Togo che lo scorso mese ha aggredito duenel sottopasso della stazione ferroviaria di Lecco sarà comunque costretto a trascorrere due anni in Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza), quella che prima veniva chiamato ospedale psichiatrico giudiziario. Il, in attesa di trovare una struttura che rispecchi queste caratteristiche, si legge sul quotidiano Il Giorno, resterà in carcere. L'episodio risale a un mese fa quando il 24enne ha spinto giù dalle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria una ragazza italiana di 18 anni e, poco dopo ha colpito con un pugno in ...