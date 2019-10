Vicenza | l' auto tagliata in due dal guardrail | incidente choc per il calciatore Samuele

Fonte : leggo

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Solo un grande spavento ma nessuna conseguenza fisica. Almeno per il ragazzo, perché la macchina, una Citroen C3, è finita completamente distrutta. Brutta avventura perRossi,...

Gazzettino : Scontro sulle auto in corso Fogazzaro a Vicenza. Residenti furiosi: «Petizione al via» - RForcellini : Dopo il ritardo di 45min del treno che mi ha costretto ad usare l'auto per arrivare a Vicenza, ora mi trovo in sala… - eleanor_rigsby : ??? — no quello no, infatti quando non si respira in auto è solo perché passiamo vicino a Vicenza in autostrada e io… -