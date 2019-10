Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PERINTENSO TRA LO SVINCOLO PER PARCO DEI MEDICI E LANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E LA RUSTICA. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI LARGO VOLUMNIA, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI. UN TERZO INCIDENTE SU VIA DEI CICLAMINI RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA DEI GELSI. .INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA .ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST.INTENSO SULLA VIA PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI TRA VIA CRISTOFORO ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Ardeatina code fra Via della Fotografia e Via di Fioranello #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Tangenziale Est code fra Circonvallazione Tiburtina e Viale Castrense > San Giovanni ­ #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-10-2019 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -