Sulla carta non c' è storia Ma le purghe di Erdogan hanno indebolito l' esercito turco

La foto Sulla carta d’Identità non gli piace allora la sostituisce con un selfie - quello che gli succede dopo è impensabile : Un uomo di 52 anni ha deciso di sostituire la foto che aveva da anni sulla carta d’identità con una più recente. L’uomo, originario di Foggia, si è scattato un selfie e lo ha messo sul documento d’identità. Incurante di ciò che aveva fatto ha deciso di andare in vacanza a Ischia con tutta la famiglia. Al momento del check-in in albergo ha presentato la carta d’identità con la sua foto con un bellissimo ...

A 8 anni spende 3500 euro Sulla Xbox con carta di credito - la madre annulla il Natale in casa : La donna durante il primo acquisto aveva inserito le credenziali del metodo di pagamento non accorgendosi di averle salvate. Il piccolo poi ha proseguito nelle compere online non sapendo che tutte le spese venivano caricate tutte sulla carta di credito della mamma.Continua a leggere

Formula 1 – Leclerc pronto alla battaglia : “Singapore Sulla carta è difficile per noi - ma…” : Charles Leclerc non ha intenzione di lasciare nulla al caso: il giovane monegasco della Ferrari pronto a far bene anche a Singapore L’attesa è finalmente terminata: dopo la pausa e a seguito di due gare consecutive, vinte entrambe da Charles Leclerc, prima a Spa e poi a Monza, i piloti della Formula 1 tornano protagonisti e lo faranno in pista a Singapore, in un weekend di motori da fuoco, dividendo il fine settimana con la ...

Bonus docenti 500 euro accreditato Sulla carta. Come spendere i soldi : Bonus docenti 500 euro accreditato sulla carta. Come spendere i soldi Sul sito del Miur lo scorso venerdì 13 settembre 2019 è stato pubblicato un avviso nel quale si comunicava l’accredito e quindi la disponibilità del Bonus docenti da 500 euro per attività di aggiornamento e qualificazione professionale. Il messaggio rimandava poi al sito istituzionale della Carta del Docente, dove si possono consultare diverse informazioni a riguardo, tra ...

Milik e Mertens – Destini opposti sul campo e Sulla carta : Arek Milik e Dries Mertens vivono situazioni diametralmente opposte sia sul campo che sulla carta. Uno gioca ma non rinnova, l’altro è fermo ma firma Milik e Mertens al centro delle vicende legate alla situazione rinnovi in casa Napoli. Stando a quanto riportato sia da Il Mattino che da La Repubblica, i due attaccanti azzurri vivono momenti totalmente differenti. Il belga è in ottima forma, gioca sia col Napoli che con la nazionale ...

Formula 1 – Leclerc non si fida della Mercedes a Monza : “noi siamo migliori Sulla carta che nella realtà” : Charles Leclerc con i piedi per terra: il giovane monegasco della Ferrari non si fida delle Mercedes, le parole del pilota dopo la prima giornata di libere a Monza E’ Charles Leclerc il pilota più veloce in pista nella prima giornata di prove libere del Gp d’Italia. Reduce dalla vittoria di Spa, il giovane monegasco della Ferrari, si è piazzato davanti a tutti a Monza, regalando una prima grande gioia al pubblico ...