Riverdale dedica la prima puntata alla scomparsa di Luke Perry con una guest

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Era inevitabile che un personaggio così dovesse essere salutato adeguatamente. Lastagione della quarta serie di “” è statatadi, avvenuta a marzo del 2019 quando le riprese del telefilm erano appena terminate.Per tutta l’estate Roberto Aguirre-Sacasa, l’ideatore di, ha pensato a come poter rendere omaggio a uno dei volti più noti della serie.fine, ha deciso dire il primo episodiomorte di Fred Andrews, il papà di Archie interpretato da: nella finzione narrativa, trova la sua fine in un terribile incidente stradale mentre cercava di prestare soccorso a una motociclista in panne sull’orlo di una strada.Ashleigh Murray reflects on #'s emotionalsend off: "It was a lot. It was just hard... whatever emotions came up, they ...

