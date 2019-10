Razzismo | Lotito | «Cacceremo i responsabili dallo stadio»

Razzismo - Lotito alza la voce : “adesso tolleranza zero” : “Lo diciamo subito: adesso noi tolleranza zero”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, in relazione all’inchiesta Uefa sui presunti episodi razzisti avvenuti durante la gara col Rennes di Europa League. “Noi apparteniamo al tipo di impostazione della legalita’ e del rispetto delle regole – ha proseguito il numero uno del club biancoceleste a margine di un evento ...

Lotito - le cose col nome giusto : dire “pelle normale” non è una gaffe - è Razzismo : Le parole di Lotito non sono uno "scivolone" come scrivono sminuendo molti quotidiani oggi: se è vero che più aumenta il "grado" del proprio ruolo e più aumentano le responsabilità in modo direttamente proporzionale, allora Lotito ha semplicemente fallito la sua missione di essere "dirigente" del calcio e della propria squadra.Continua a leggere

Il Razzismo di Lotito - i milioni di Farinetti e il ritorno di Gasparri : vota la frase peggiore : Ma anche la corrente di Anna Ascani, il vomito di Vittorio Feltri e la borraccia di Di Maio. Leggete e scegliete la vostra esternazione preferita

Razzismo - Lotito : “I buu li fanno anche a chi ha la pelle normale - bianca. Non sempre sono atti discriminatori” : “I buu spesso li fanno anche a chi ha la pelle normale, bianca. Non sempre sono atti discriminatori”. sono le parole pronunciate dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, al termine del consiglio federalee della Figc (in cui, tra le altre cose, si è discusso di nuovi strumenti contro episodi di violenza e di Razzismo), e che hanno suscitato le polemiche. “anche avere la pelle nera è normale” gli ha fatto notare un ...

Barbano (CorSport) : Lotito e la contiguità culturale col Razzismo del calcio italiano : Il vicedirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, scrive oggi a proposito della gaffe di Claudio Lotito, un altro “diversamente razzista”, come abbiamo scritto ieri. La frase che gli è sfuggita ieri, scrive, “racconta che cos’è in Italia il razzismo preterintenzionale” e oscura persino la frase pronunciata da Malagò nei giorni scorsi circa le simulazioni in area e quelle, impronunciabili, pronunciate da ...