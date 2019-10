Pareggio di bilancio | ok dalla Camera al rinvio per 3 voti | assenze in maggioranza “Non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Via liberadei deputati alla risoluzione sulaldi. Ma è un’approvazione che arriva sul filo: sono solo 318 idei deputati della. E oggi era richiesta un’approvazione aassoluta, dunque con 316, come prevede il regolamento su risoluzioni simili. L’asticella dunque è stata superata di soli 3, a causa dellenei partiti di: mancano 14 deputati del Movimento 5 stelle (più altri 10 pentastellati in missione, tutti o quasi compoenneti del governo), 5 assenti Pd, “giustificati” spiegano dal gruppo, un’assenza a testa per Leu e i renziani di Italia viva.non dovute a motivi di dissenso interno ma – raccontano fonti parlamentari – solo a una cattiva organizzazione dei gruppi. E infatti dopo il voto i partiti di, in particolare Pd e Italia ...

