Open Arms a Palermo | Orlando | “Benvenuti”

La Open Arms torna in mare : ne soccorre 44 e accusa la Ue : Redazione La Open Arms torna in mare e ancora una volta mette sul banco degli accusati l'Europa. Dopo il braccio di ferro consumato nel corso di quest'estate tra le Organizzazioni non governative, Ong, e l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per la prima volta dal sequestro a fine agosto la Open Arms ha effettuato un nuovo salvataggio in mare. Ad annunciare la ripresa delle operazioni di soccorso in mare la stessa Ong con un ...

Open Arms - diretti verso Malta i migranti a bordo : "Rifiutati dall'Italia" : Mauro Indelicato Oscar Camps, fondatore di Open Arms, annuncia che i migranti recuperato questa notte in acque maltesi sono diretti verso La Valletta: "Malta si è offerta come porto sicuro dopo il rifiuto dell'Italia" Alla fine i 44 migranti recuperati la scorsa notte in acque Sar maltesi dalla Open Arms, andranno verso La Valletta: a spiegarlo è lo stesso Oscar Camps, fondatore dell’ong spagnola che poche ore fa invece accusa Malta ...

Migranti : Open Arms soccorre 40 persone - tra loro un bimbo e un neonato : Quaranta persone, tra cui un bimbo e un neonato sono stati soccorsi dalla Open Arms. Lo rende noto la stessa Ong spagnola: "Erano su un'imbarcazione di legno nell'oscurità, tra loro un bimbo e un bebè. Li abbiamo trovati così. Per fortuna hanno trascorso la notte a bordo Open Arms".

Open Arms torna alla carica : salvati 40 migranti nel Mediterraneo : Mauro Indelicato L'Open Arms quando era ancorata a Porto Empedocle La nave dell'ong spagnola, a cinque giorni dalla ripartenza da Porto Empedocle, torna a recuperare migranti nel Mediterraneo: la Open Arms potrebbe nelle prossime ore virare verso Italia o Malta torna di nuovo in mare la nave Open Arms, dell’omonima ong spagnola, e nelle scorse ore si rende protagonista di una nuova operazione di recupero di migranti non lontano ...

Lampedusa - barchino si ribalta. Strage : si temono 30 morti. Open Arms porta in Italia altri 40 migranti : Un barchino con 50 migranti è naufragato nella notte al largo di Lampedusa: 22 persone sono state tratte in salvo, si teme una Strage con 30 vittime. Il piccolo natante si è capovolto a causa delle condizioni meteo e del mare e dello spostamento di migranti. Contemporaneamente, la nave della Ong Ope

**Migranti : Open Arms - ‘abbiamo salvato 40 persone - tra loro un bebè’** : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – “40 persone su un’imbarcazione di legno nell’oscurità, tra loro 1 bimbo e un bebè. Li abbiamo trovati così. Per fortuna hanno trascorso la notte a bordo #OpenArms. Intanto a poche miglia, davanti a Lampedusa, 30 persone morivano in un naufragio. Così è #Med. O vita o morte”. Così Open Arms su Twitter.L'articolo **Migranti: Open Arms, ‘abbiamo salvato 40 persone, tra loro un ...

Migranti : nuova missione per Open Arms - ‘Nostra missione è proteggere vite umane’ : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – “Salpiamo. La missione 67 a bordo della Open Arms fa rotta verso il Mediterraneo centrale. proteggere vite umane in quel mare è la nostra missione. I governi europei guardano verso altri orizzonti, ma i nostri occhi resteranno qui finché ci saranno persone in pericolo”. Lo annuncia la ong Open Arms, che oggi è salpata per fare rotta nel Mediterraneo centrale.L'articolo Migranti: nuova ...

Migranti : Open Arms - 'accordo Malta? Passo positivo ma stop accordi con Libia' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Diciamo che è presto per dirlo. Sicuramente un Passo positivo che si sia avviata discussione e che si cerchino soluzioni strutturali. Però preoccupante che si confermino accordi con Libia e appoggio Guardia Costiera libica". Così Veronica Alfonsi, la portavoce di Open

Migranti : Open Arms - ‘nostra missione proteggere vite - torniamo nell’Egeo’ : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – “La nostra missione è proteggere vite in mare, per questo torniamo nell’Egeo a bordo #Astral. Le isole greche sono di nuovo testimoni di migliaia di vite in pericolo e di naufragi e morti senza testimoni. Ogni vita è unica e ogni vita conta, andiamo dove c’è bisogno di noi”. Così su Twitter Open Arms.L'articolo Migranti: Open Arms, ‘nostra missione proteggere vite, torniamo ...

Migranti : Open Arms su Ocean Viking - 'Finalmente' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Por fin", cioè finalmente. Ecco il commento della ong Open Arms sulla decisione delle autorità italiane di assegnare un porto italiano alla nave Ocean Viking di Medici senza frontiere.