LIVE Berrettini-Bautista | Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA | il romano a caccia dei

04.11 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 04.09 Rafael Nadal batte 7-6 (6) 6-4 6-1 Matteo Berrettini e conquista la finale per la 27esima volta in un torneo dello Slam. Per la sesta volta in quel di New York, dove ha vinto tre volte e in cui, anche domenica, sarà favorito contro Daniil Medvedev, nuovo numero 4 del mondo a soli 23 anni e già qualificato alle Atp Finals. Londra che ...

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 0:24 Ora in semifinale arriverà il vincente della sfida tra Nadal e Schwartzman, con ovviamente lo spagnolo favorito. Il romano potrà giocare con la mente sgombra sapendo di aver già superato ogni più rosea aspettativa. 0:21 Ci ha ...

40-A Dritto stratosferico di Monfils dopo uno scambio durissimo, il francese ci prova con i denti a rimanere in partita. 40-40 Doppio fallo di Berrettini, non bisogna perdere la concentrazione. 40-30 Prima e dritto micidiale sul quale si salva Monfils, ma poi arriva lo smash puntuale di Berrettini, match point! 30-30 Sbaglia la volèe del serve and volley Berrettini, peccato perché la scelta ...

40-15 Vola via il dritto di Monfils, Berrettini mantiene la calma! 30-15 Cross micidiale di Berrettini! Tutti in piedi, colpo prodigioso che piega sulle gambe Monfils! 15-15 Dritto semplice sbagliato da Berrettini che termina in corridoio. 15-0 Risposta di dritto alle stelle di un Monfils nel pallone. 4-2 Scappa il dritto a Monfils, break dell'azzurro! 0-40 Altro serve and volley ...

30-0 Scappa la risposta stoppata a Berrettini. 15-0 Risponde bene Berrettini ma Monfils trova un passante stupendo. 2-1 Ennesimo dritto in rete di Berrettini che regala il controbreak all'avversario. 40-A Altro dritto in rete di Berrettini che affretta i tempi quando non dovrebbe. 40-40 Accelerata con il dritto di Berrettini stoppata dal nastro, l'impressione è che non sia ...

1-0 Servizio potente e rovescio a chiudere, battuta tenuta a zero dal romano. 40-0 Altra prima ingiocabile, bene Matteo! 30-0 Servizio vincente per Berrettini. 15-0 Lungo il dritto di Monfils. INIZIA IL quinto set! 3-6 Altro servizio vincente, si decide tutto al quinto set! 40-15 Prima vincente del francese, due set point. 30-15 Doppio fallo di Monfils che forza la seconda. 30-0 Nastro ...

30-0 Nastro avverso che respinge un dritto molto potente del romano. 15-0 Trova l'incrocio con il dritto Monfils, non riesce a rispondere Berrettini. 3-5 Monfils quasi si scansa sulla seconda dell'azzurro, il francese punterà tutto su questo game in battuta. 40-15 Risposta del francese che non passa. 30-15 Dritto al corpo di Monfils che prende in controtempo Berrettini. 30-0 ...

2-4 Servizio e dritto, game impeccabile giocato dal romano. 40-0 Risponde con troppa aggressività Monfils sulla seconda di Berrettini e palla che esce. 30-0 Prima vincente di Berrettini al corpo dell'avversario. 15-0 Prima e dritto per trovare di nuovo sicurezza, dai Matteo! 1-4 Ace trovato da Monfils che mantiene un turno di battuta fondamentale. A-40 Batte bene Monfils, Berrettini ...

0-1 Altra risposta che non supera il nastro, il francese tiene il servizio a zero. 40-0 Risposta di Berrettini in rete. 30-0 Monfils trova la riga con il dritto. 15-0 Tentativo di pallonetto che non premia Berrettini. INIZIATO IL QUARTO SET. 6-2 Basta il primo all'azzurro premiato dal solito dritto micidiale, 2-1 e sogno semifinale sempre più vicino! 40-15 Prima, dritto ed infine ...

40-30 Buona prima di Monfils 30-30 Affossa malamente il dritto in rete Monfils, cercando malissimo la palla 30-15 Esce il pallonetto di Berrettini con Monfils a rete 15-15 E ancora una violenta bordata di dritto di Berrettini! 15-0 Recupero di rovescio appena largo di Berrettini 3-1 Berrettini, conferma ancora con il dritto il break di vantaggio il romano! 40-15 Spinge ancora con il dritto ...

30-30 Bordata di dritto di Monfils, che però finisce fuori 30-15 Servizio e dritto di Monfils 15-15 Mette in rete il dritto Berrettini 0-15 Comincia con un altro doppio fallo Monfils, è il sesto 1-1 Violento dritto lungolinea in uscita dal servizio di Berrettini, che rimette facilmente la situazione in parità 40-15 Seconda di Berrettini gestita malissimo da Monfils perché salta parecchio 30-15 ...