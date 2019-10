A Pesaro primo caso di collaborazione comunale tra Pd e M5S

LIVE Pesaro -Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : 20-23 - grande equilibrio nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-25 1/2 Zanotti Fallo di Daniel su Zanotti, cui regala due tiri liberi C’è in campo anche Federico Miaschi per Pesaro, anche lui classe 2000, autore l’anno scorso di un ottimo campionato di A2 nel girone Ovest a Trapani 20-25 Gran palla di Cinciarini per Mancinelli Iniziato il secondo quarto TOP SCORER – PESARO: Thomas 6; F. Bologna : Daniel, Robertson 7 Sbaglia ...

A Pesaro il primo corso internazionale per Manager Calcistico : Lavorare nel calcio. Poter trasformare la passione per il calcio in un’occasione professionale è un’esigenza che sta diventando sempre più diffuso. Ma per farlo avere la giusta preparazione è fondamentale così ecco il nuovo corso di Manager Calcistico, alla sua prima edizione e in programma da ottobre fino a maggio 2020 per 400 ore complessive. […] L'articolo A Pesaro il primo corso internazionale per Manager Calcistico è stato ...