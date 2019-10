Violenza su una tredicenne Due fermi a Como

Reggio Calabria - si fingono turisti per arrestare un uomo ricercato per Violenza su una 15enne : I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, insieme ai colleghi liguri, hanno escogitato un piano per catturare un malvivente, che era ricercato da mesi perché accusato di evasione, violenza sessuale su minore e aggressione. L'uomo lavorava come receptionist in un hotel, e militari si sono finti turisti per incastrarlo.Continua a leggere

Agenti uccisi a Trieste - il sindaco Dipiazza : "Una Violenza inaudita - siamo in guerra" : L'intervento del primo cittadino, sconvolto per quanto accaduto. “Vedere morire due ragazzi giovani, di trent’anni, è terribile. Dove siamo arrivati? Le forze dell’ordine devono stare attente: devono rendersi conto che siamo in guerra. Lasciamoli lavorare” Federico Garau ? Luoghi: Trieste

Non una di meno - flashmob “contro narrazione tossica dei giornali” : “Alimentano la cultura della Violenza”. Odg : “È una patologia del sistema” : Da “Quell’uomo brutto ma buono” a “Il gigante buono“, fino all’intervista di Bruno Vespa con Lucia Panigalli, in passato sopravvissuta a un tentativo di femminicidio: frasi, titoli e esempi di narrazione giornalistica “tossica” che Non Una di meno ha denunciato fortemente dopo le polemiche degli scorsi giorni. Lunedì mattina, alcune delle rappresentanti del collettivo femminista si sono incontrate ...

Domenica In - Gina Lollobrigrida : "Io e la mia Violenza sessuale - una sofferenza ancora viva oggi" : Una lunga intervista quella rilasciata da Gina Lollobrigida a Mara Venier, questo pomeriggio a Domenica In. Un'intervista fortemente voluta dalla stessa Gina per poter finalmente raccontare la verità su ciò che le sta accadendo in questi ultimi anni, ossia del suo "vero amico", come lo definisce lei, Andrea Piazzolla, il suo giovane collaboratore del quale tanto si era già parlato in passato poiché la famiglia di Gina, i figli e i nipoti in ...

Tre poliziotti coinvolti nell’uso di una moto d’acqua della polizia da parte del figlio di Matteo Salvini sono indagati per peculato d’uso e Violenza privata : Tre poliziotti coinvolti nell’uso di una moto d’acqua della polizia da parte del figlio di Matteo Salvini sono indagati dalla procura di Ravenna per peculato d’uso e violenza privata. Il caso era iniziato il 30 luglio, quando il giornalista di

Bruno Vespa e l’intervista a Lucia Panigalli - uno tsunami dei peggiori pregiudizi sulla Violenza contro le donne : Il patriarca allarga le braccia con benevolenza e parla con accondiscendenza alla donna che gli è seduta di fronte. Sorride e sembra quasi sul punto di dirle “tranquilla, sciocchina” così come sembra non ascoltarla neppure, centrato su ciò che ha da dire. Il patriarca sta assiso su un cumulo di detriti e residui di una cultura che fonda il dominio maschile e sussurra al suo orecchio stereotipi, pregiudizi, luoghi comuni sulle donne, ...

Tentato omicidio e Violenza sessuale nei confronti di una 90enne. Arrestati due minori : Rapina aggravata, Tentato omicidio e violenza sessuale ai danni di un donna di 90 anni. Con queste accuse i poliziotti delle Volanti hanno arrestato due minori messinesi, un diciassettenne già noto agli uffici di polizia, e un quattordicenne. Entrambi sono anche indagati a piede libero per porto di strumenti atti ad offendere. I fatti risalgono a sabato pomeriggio, quando è giunta alla centrale operativa della questura di Messina una ...

Violenza sessuale su bimba di 9 anni. Portata in una stanza e palpeggiata : Il brutale episodio sarebbe avvenuto nei primi giorni del mese di luglio. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti, ma lui nega. Eppure la versione di F.F.P.,71 anni di Trepuzzi, non ha convinto il giudice per le indagini preliminari Giulia Pronto. Nei confronti dell'impuntato sono scattati così gli arresti domiciliari. L'ordinanza è stata eseguita nella mattina di venerdì 13 settembre dai Carabinieri del Comune in provincia di Lecce. L'uomo ...

Stalking - la storia di Lucia non è solo una storia di Violenza. Ma è anche la storia di un fallimento dello Stato : Lucia Panigalli deve essere protetta dalle istituzioni e non deve vivere nella paura. Ha il diritto di essere una donna libera e lo Stato le deve garantire protezione. La sua non deve essere la cronaca di una morte annunciata come è accaduto in passato ad altre donne vessate da uomini violenti che prima sono state private della libertà e poi della vita: come Marianna Manduca, uccisa dopo 12 inutili denunce dall’ex marito, a Palagonia. O ...

I Centri antiViolenza sono una cosa seria - facciamo chiarezza dopo l’arresto della presidente di Butterfly : Clarissa Matrella, ex presidente dell’associazione Butterfly di Cattolica, è stata arrestata a Rimini con l’accusa di estorsione, malversazione e truffa. Le accuse sono pesantissime: avrebbe truffato le donne vittime di violenze e stalking facendosi pagare per raccogliere prove a carico degli autori di violenza e avrebbe intascato finanziamenti destinati a progetti sociali. La notizia ha suscitato sgomento e sconcerto tra le ...

Straniero accusato di Violenza sessuale su una bambina di 10 anni : Fabrizio Tenerelli Secondo quanto finora ricostruito, uno Straniero, pare nordafricano, avrebbe spinto contro il muro una bimba di 10 anni, palpeggiandola, mentre la madre stava parcheggiando in una centralissima via di Ventimiglia, in provincia di Imperia Una madre che parcheggia l’auto; la bambina che apre la portiera ed esce di corsa dall’abitacolo per salire sul marciapiede. Infine, uno Straniero che le si avvicina, spingendola ...

Porto Cervo - presunta Violenza di gruppo su una giovane : indagato Ciro Grillo : Quella che pende sul 19enne Ciro Grillo e altri tre suoi coetanei è un'accusa pesantissima, la quale arriva da una modella di origini scandinave. La donna ha infatti accusato il giovane e i suoi amici di violenza sessuale, in quanto in una villa di Porto Cervo, nota località turistica che si trova in Sardegna, i quattro avrebbero abusato di lei contro la sua volontà. I ragazzi avevano trascorso la serata in discoteca dove avevano anche bevuto ...

Il figlio di Beppe Grillo indagato con tre amici : “Violenza sessuale di gruppo su una modella” : Ciro Grillo, il figlio diciannovenne di Beppe, è indagato insieme a tre amici dalla procura di Tempio Pausania per una presunta violenza sessuale di gruppo. Ad accusarli è una modella di origini scandinave incontrata il 16 luglio in una discoteca in Costa Smeralda. Ne dà notizia La Stampa. Secondo il quotidiano torinese ieri la pm titolare del fascicolo Laura Bassani ha interrogato per ore i quattro ragazzi, tutti figli di medici, imprenditori e ...

Nuoro - Violenza sessuale e maltrattamenti sui coetanei in una comunità : arrestati 4 minori : La polizia di Nuoro ha eseguito misure cautelari nei confronti di quattro minorenni ritenuti responsabili di sequestro di persona, estorsione, violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, lesioni e danneggiamento. Due sono fini in carcere, gli altri in comunità. Le vittime dei loro abusi sono altri minori ospiti della stessa struttura e anche gli stessi educatori.Continua a leggere