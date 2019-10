La moglie di Bonucci svela | ' Io e Leonardo ci siamo conosciuti per gioco'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) I tifosi della Juventus amano molto seguire i loro beniamini sui social network. I fans bianconeri hanno un grande legame con i loro campioni e spesso si affezionano anche alle loro mogli e compagne. Perciò spesso i tifosi della Juve usano i social anche per seguire le belle compagne dei loro idoli. Ieri, i fan della Vecchia Signora, hanno avuto la possibilità di dialogare con ladi. Infatti, Martina Maccari, consorte del numero 19 juventino, ha chiesto ai suoi followers su Instagram, di rivolgerle alcune domande. La signoraha così raccontato come ha conosciuto: "Ciper, per scommessa", ha spiegato Martina Maccari su Instagram. Ladisi racconta I social network sono uno strumento che permette a molti utenti di poter conoscere un po' più a fondo i loro idoli. In particolare, i tifosi della Juve, grazie a ...

