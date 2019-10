Calci sul bus contro due donne | ma lo straniero se la cava con una denuncia

Firenze - donne prese a Calci sul bus : solo denuncia per lo straniero : Federico Garau Senza alcun motivo, il 39enne si è scagliato contro le sue vittime, colpendole con forti calci: 20enne sotto choc ed in lacrime all'arrivo dei carabinieri Ha aggredito due donne a bordo di un autobus senza alcun motivo apparente, per questo uno straniero ha subìto una semplice denuncia dopo il fermo a Firenze. L'episodio si è verificato durante il pomeriggio di ieri, quando i carabinieri sono intervenuti in Piazza ...

Calcio - risultati e classifiche campionati giovanili. Dall’Under 18 all’Under 15 - ecco cosa è successo nel week end : ecco, a cura del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, risultati e classifiche dei campionati giovanili dello scorso week end. UNDER 18 SERIE A-B Vincono ancora Atalanta e Sassuolo, il Milan cade in casa con la Samp, successo anche per la Roma, che in casa supera il Genoa. Orobici e neroverdi sempre in testa al Campionato Under 18 di Serie A e B. Nell’ultimo turno, gli atalantini domano la Fiorentina al termine di una gara vibrante ...

Kate e William alla partita di Calcio : George e Charlotte esultano sugli spalti : Una partita di calcio, sorrisi e tanto entusiasmo: Kate Middleton e William sono saliti sugli spalti del Carrow Road per assistere all’incontro fra tra Aston Villa e Norwich City. Non un incontro ufficiale in agenda da un po’, ma una giornata all’insegna della spensieratezza organizzata per i figli George e Charlotte. Il primogenito della coppia infatti è un grande tifoso e appassionato di calcio, così tanto che mamma e papà ...

LIVE Genoa-Milan 1-2 - Serie A Calcio in DIRETTA : Theo Hernández e Kessié ribaltano il risultato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59′ Partita cambiata totalmente con il Genoa che ora si trova in grave difficoltà. 57′ Gooooooooool, Kessieeeee, di rigore spiazza Radu in modo glaciale, 2-1. 56′ Rosso per Biraschi per fallo per chiara occasione da gol. 55′ RIGORE per Milan, fallo di mano di Biraschi su un dribbling di Leao. 53′ VAR, l’arbitro va a rivedere un fallo di mani di Biraschi in ...

Conte sul ritorno in Italia : “Qui tanto odio. Non è più sport - pronto a lasciare il Calcio” : Il tecnico interista Antonio Conte ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, ha parlato del suo ritorno in Italia e della sconfitta contro il Barcellona. Conte definisce la Juve una corazzata con campioni abituati a vincere. Il gap aumenta ogni anno. “La prima volta di Antonio Conte contro il suo più importante passato. Ma l’allenatore interista più che della super sfida tra Inter e Juventus, si è dedicato a ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Sono soddisfatta perché siamo sulla strada giusta” : L’Italia del Calcio femminile si è imposta per 0-2 in casa di Malta nelle qualificazioni agli Europei del 2021: per le azzurre della CT Milena Bertolini continuano ad essere a punteggio pieno assieme alla Danimarca, con cui presumibilmente si giocheranno il pass per il torneo continentale. Così a fine gara Milena Bertolini al sito federale: “È stata una partita sofferta per quanto riguarda il risultato, ma la squadra è partita forte ed è ...

LIVE Malta-Italia 0-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : punizione di Cernoia che si infrange sulla barriera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Malta in contropiede con Borg prova il tiro dalla fascia destra che si infrange sull’esterno della rete. 38′ punizione in posizione centrale di Cernoia che trova una deviazione che smorza la forza del pallone finendo debolmente sulle mani di Xuereb. 36′ Lancio di Galli per Giacinti che per poco non riesce a controllare il pallone per superare il portiere in ...

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb : il Catania può portare a casa un risultato positivo : Pronostici Serie C – Si torna in campo per il campionato di Serie C, la stagione entra sempre più nel vivo, in particolar modo grande spettacolo nel Girone C con tante squadre in grado di lottare per la vittoria del campionato e per la promozione. Il turno si apre con la partita tra Teramo e Rieti, alta tensione per gli ospiti che nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con il ribaltone in panchina. L’Avellino affronta in ...

LIVE Lazio-Rennes Calcio - Europa League in DIRETTA : biancocelesti alla caccia dei tre punti sul palcoscenico continentale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Inzaghi sceglie subito di andare con la coppia Immobile-Caicedo per cercare di impensierire la difesa dei rivali transalpini 20.25 I giocatori di entrambe le squadre arrivano sul terreno di gioco: iniziano le operazioni di riscaldamento 19.50 Arrivano le formazioni ufficiali del match: Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Lulic; Caicedo, ...

Calciatore fa pipì sul campo. L’arbitro lo vede e lo espelle : Una storia di un’espulsione che ha dell’incredibile. E’ accaduto durante l’incontro di prima categoria tra Limana e Plavis. Siamo nella provincia di Belluno. Durante la partita, l’arbitro, Francesco Tortomasi di Castelfranco Veneto, corre all’improvviso verso la panchina. Lì c’è un giocatore si sta scaldando per entrare. L’arbitro non ha esitazioni e gli mostra il cartellino rosso. Espulso. Gli ...

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb sul girone C : tanti gol in Reggina-Catania e Casertana-Catanzaro : Pronostici Serie C – Si gioca la settima giornata della Serie C. In particolare, sempre più agguerrito il girone C, quello centro-meridionale. Il pareggio tra Ternana e Reggina ha consentito al Catanzaro, vittorioso contro il Rieti di balzare in testa a pari punti con gli umbri e a +1 sugli amaranto. Dodici punti anche per il Catania, a 11 c’è il Potenza. I consigli di CalcioWeb. Pronostici Serie C Casertana-Catanzaro GOAL ...

Calcio - Serie A : i risultati di oggi e la classifica. Inter-Lazio 1-0 - nerazzurri in testa. Il Napoli crolla col Cagliari! : L’Inter si conferma in testa alla classifica della Serie A 2019-2020 al termine della quinta giornata (il turno si completerà domani col posticipo Torino-Milan che però non interessa le posizioni di vertice). I nerazzurri, al quinto successo consecutivo, hanno risposto alla Juventus, ieri capace di imporsi sul campo del Brescia, e conservano così i due punti di vantaggio sui Campioni d’Italia grazie alla sofferta vittoria casalinga ...

Malagò sul razzismo nel Calcio : “I buu? Più sbagliato chi simula”. Poi aggiusta il tiro… : “Non è una frase salomonica, ma chiunque a partire dai dirigenti, dai calciatori, come quello che fa un fallo, che platealmente fa finta di ricevere un fallo. Quella è una cosa gravissima, che esempio si dà? E’ sbagliato quello che fa buu a un giocatore di colore, ma è ancora più sbagliato che uno che guadagna 3 milioni di euro si lasci cadere in area e magari è contento di prendere il rigore, o magari che l’arbitro non va a vedere il Var ...

