Avere un cane fa bene al cuore | meno infarti e ictus

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) (Immagine: Getty Images) I cani hanno un effetto positivo sulla salute del nostroe non è solo una metafora:unsembra possa ridurre il rischio di morte dopo un infarto o un. Due sono le ragioni deifici: la compagnia di unallevia la nostra solitudine e, più pragmaticamente, ci costringe a fare un po’ più di attività fisica. A dirlo è l’American Heart Association (Aha) che sul suo giornale Circulation cardiovasculare quality and outcomes ha raccolto due diversi studi sul tema. In entrambi i casi. “Questi studi”, sottolinea Glenn Levine dell’Aha, “forniscono con dati di ottima qualità che la compagnia di unè associata con una ridotta mortalità cardiaca. Certo, non possiamo provare un legame diretto, ma sono risultati suggestivi”. Il primo studio è stato condotto in Svezia, dove i ricercatori dell’Università di Uppsala hanno preso in esame la storia ...

