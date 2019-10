Sardegna | arrivano i cartelli anti Google Maps | “Non seguite le indicazioni del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Non sempreti porta sulla retta via. Lo sanno bene i turisti del comune di Baunei, località Santa Maria Navarrese: qui i vigili del fuoco e i pastori locali sono intervenuti, per tutta l’estate, in aiuto ai visitatori che si sono fidati ciecamente delledel navigatore di Mountain View trovandosi così, con camper o semplici utilitarie, intrappolati in stradine sterrate cheaveva giudicato “strade transitabili” ma che nella realtà non lo erano per nulla. Così l’amministrazione comunale ha adottato una politica-navigatore. In prossimità della spiagge di Cala Luna e Cala Goloritzè, il Comune ha piantato deicon scritto: “Non seguire le, strada percorribile solo con 4X4”. Con tanto di annuncio in un post di Facebook: “Sono decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco e pastori ...

