Principio attivo del Viagra contenuto in diversi integratori alimentari | è allarme | “non

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza per un integratore alimentare. Si tratta di un prodotto cinese, “VOLFORT” in pillole, lotto AF151219, segnalato dalle Autorità Spagnole attraverso il sistema di allerta rapido Rasff. La causa della segnalazione è la presenza di sostanze proibite contenute nelle pastiglie. L’integratore è prodotto in Cina e importato in Europa dall’azienda EUGENIO RODRIGO TRUJILLO-SPAIN, Avd. José Miguel Galván Bello, 6, Edf. Magallanes 1-30, 38612 El Médano (Santa Cruz de Tenerife). A seguito delle analisi di laboratorio effettuate dalla Pharmaceutical Inspection and Enforcement Department e dalla Spanish Agency for Medicines and Medical Devices (AEMPS) è emerso che nell’integratore sono presenti sildenafil e tadalafil, ovvero principi attivi di farmaci come, Cialis, Levitra e Vivanza. Già nel giugno 2019, il ministero della ...

