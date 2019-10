Iraq, "Dimostranti uccisi da cecchini"

Colpiti alla testa da pallottole didecine degli oltre 100negli ultimi giorni in, durante la repressione governativa delle proteste per il carovita e la corruzione. E' il dato che emerge dai rapporti preliminari di attivisti e organizzazioni per i diritti umani iracheni, citati oggi dai media, sulle violenze scoppiate una settimana fa e proseguite fino a domenica sera a Baghdad e in altre città del sud del Paese. I morti sono 103e i feriti 4.035.Tra i colpiti,spari di ama da fuoco per il 40%,gomma per 20%.(Di martedì 8 ottobre 2019)