Fonte : ilnapolista

(Di martedì 8 ottobre 2019) Abbiamo scritto ieri del comunicato con cuisi tirava fuori dallaper l’acquisizione della Sampdoria da Massimo. La motivazione addotta è quella di aver “valutato eccessiva la richiesta economica dell’attuale proprietà, considerandola nettamente superiore ai valori di mercato, anche in considerazione degli importanti investimenti cheritiene necessari per riportare il club a livelli di competitività all’altezza della sua tradizione”. In termini di cifre, scrive oggi il Corriere dello Sport, si tratta di unadi 15di euro. Vialli e i due finanziatori, Jamie Dinan e Alex Knaster, si sarebbero fermati a 80scarsi.ne voleva 95, chiedendo che fosse riconosciuto l’importante lavoro per far crescere il club durante la sua gestione. Fine dei giochi. Ieri pomeriggio la Sampdoria ha replicato sul suo sito ...

napolista : CorSport: la trattativa #CalcioInvest -#Ferrero si arena su una differenza di 15 milioni - ilNapolista - salvione : Vialli si ritira dalla trattativa per l'acquisto della Samp -