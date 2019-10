Chef Rubio offende tutti e il suo programma fa flop

Chef Rubio contro tutti : attacca Rita Dalla Chiesa e Massimo Giletti : «Prima mi attacca, poi si lamenta con chi mi difende mettendomi in mezzo quando io a lei non l’ho mai calcolata, e infine si stranisce se la blocco perché stufo di leggere stronzate. La perla? Quel fenomeno del pomata La7tv che mi usa per aprire la puntata fingendo di chiamarmi». Il post su Twitter è di Rubio. Lo Chef si riferisce a Rita Dalla Chiesa e a un suo commento arrivato sempre via social sulle esternazioni dopo la sparatoria nella ...

Trieste - Gabrielli : “Nessuna correlazione tra fondina difettosa e morte dei poliziotti. Tweet di Chef Rubio? Discorsi da bar” : “Sparatoria di Trieste? La dinamica dei fatti non ascrive in maniera inequivoca, e molto probabilmente non lo ascriverà in futuro, una correlazione tra una ipotetica inefficienza della fondina e l’episodio che ha visto la morte dei due poliziotti“. Sono le parole del capo della Polizia, Franco Gabrielli, ospite de “L’aria che tira” (La7), a proposito dell’assassinio dei due agenti uccisi Pierluigi Rotta ...

Chef Rubio replica a Giletti : "Non hai il mio numero - non sparare cazz*te in diretta" : Chef Rubio non molla e continua ad esporsi sui social, dopo le polemiche delle scorse ore per il suo tweet sul caso dei due poliziotti morti nella Questura di Trieste. Ecco cosa ha scritto su Instagram stamattina, commentando il tentativo di telefonata fatto ieri da Massimo Giletti su La7 a Non è l'Arena:Amore mio, il numero non ce l’hai quindi non sparare cazzate in diretta dicendo che mi stai chiamando, che poi gli analfabeti funzionali ce ...

Chef Rubio - dopo le polemiche sulla sparatoria di Trieste crollano gli ascolti del suo programma : Le polemiche che lo hanno investito negli ultimi giorni, scatenatesi dopo i commenti sulla vicenda dei due poliziotti uccisi a Trieste, non hanno fatto bene agli ascolti del programma di Chef Rubio....

Chef Rubio - flop d'ascolti dopo le parole contro i poliziotti : Le polemiche social non giovano allo Chef Rubio televisivo. Almeno a guardare i dati Auditel. Lo Chef ed ex rugbista, protagonista quotidiano di controversie e invettive sui social network, è in onda dal 15 settembre nel prime time del Nove con la nuova trasmissione Rubio alla Ricerca del Gusto Perd

Polemiche non aiutano Chef Rubio : crolla il programma sul Nove : Il programma condotto da Chef Rubio è passato da 1,82 all'1% di share, dopo le Polemiche sulla sparatoria di Trieste. Chef Rubio è un fiume in piena. Solo negli ultimi due giorni, si è scagliato contro almeno tre soggetti diversi e dalle pagine dei suoi social scatena una polemica dopo l'altra. L'ultima è stata quella in merito alla sparatoria di Trieste, nella quale due poliziotti hanno perso la vita. "Inammissibile che un ladro riesca a ...

Chef Rubio fuori controllo - dopo i poliziotti insulta pure Giletti : "Mortacci vostri. Amore mio..." : dopo aver detto la sua sui poliziotti uccisi a Trieste, Chef Rubio se la prende pure con Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'Arena, domenica sera, ha criticato il cuoco-star per quel commento ritenuto imprudente e offensivo: "Viviamo in una società dove appena succede qualcosa uno non sente al

Ascolti TV | Domenica 6 ottobre 2019. Imma Tataranni 19.5% - Live 13.3%. Fazio cala (7.3%-8%) - male Chef Rubio (1%). Testa a testa Fialdini (13%) – D’Urso (13.7%) : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 6 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.401.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.19 all’1.21 - Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.273.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.806.000 spettatori ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti contro Chef Rubio : “Prima di scrivere bisognerebbe pensarci cento volte”. Lui : “Stufo delle stron***” : Dibattito acceso sulla triste e dolorosa vicenda dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi con 29 colpi, durante uno scontro a fuoco con il dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran. Appena è avvenuto il fatto Chef Rubio aveva affidato ai social il primo commento a caldo: “Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che ...

Trieste - Giletti attacca Chef Rubio : Hai scritto una stro.... : Il giornalista contro Gabriele Rubini: "Appena succede qualcosa si sente la necessità di scrivere la prima stronzata. Vi prego, ragionate un po' di più". Dopo la polemica nata per il post di chef Rubio in riferimento alla tragedia di Trieste, anche Massimo Giletti ha voluto prendere una posizione netta. Il giornalista, in diretta negli studi de La7, ha affermato: "Viviamo in una società dove appena succede qualcosa uno non sente altro che la ...

Giletti contro Chef Rubio : "Ha scritto la prima stronz*ta che gli è venuta in mente" (Video) : Massimo Giletti attacca frontalmente Chef Rubio. Il conduttore apre Non è l’Arena con il ricordo dei due agenti di polizia uccisi in Questura a Trieste e, un secondo dopo, si scaglia contro l’ex rugbista autore a poche ore dalla tragedia di un tweet che aveva scatenato immediate reazioni e proteste.“Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente”, aveva accusato Rubio. “Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei ...