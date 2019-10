Uomini e Donne | Oscar Branzani sbotta | “Quante stron*ate dite”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 7 ottobre 2019)distufo delle illazioni: lo sfogo In questi ultimi giorni sono circolate diverse illazioni sui social su Eleonora Rocchini e. Ma non è finita qua perchè pare che qualcuno, sui giornali in questi giorni, abbia detto qualcosa che ha fatto infuriare quest’ultimo. Non è dato sapere cosa abbia detto su di lui o sulla coppia, ma tanto è bastato per fargli scrivere qualche ora fa sul suo profilo instagram le seguenti parole di fuoco: “Quante stro**ate dite su questi giornaletti del caz*o. Sciacquatevi la bocca e trovatevi un lavoro serio invece di mettere sempre contro le persone…” Ovviamente i fan, appena hanno letto questo suo sfogo contro ignoti visto che non ha taggato nessuno, si sono riversati sul social per chiedergli delucidazioni. Tuttavia il giovane ex tronista del Trono Classico diha preferito non ...

matteosalvinimi : Forze dell’Ordine di tutta Italia unite dal grande dolore per i ragazzi caduti a Trieste. Donne e uomini in divisa,… - GassmanGassmann : Mediterraneo. 6 anni,19.000 PERSONE morte. ????????????????????????????????????????????????????uomini,donne,bambini,anziani. #stayHuman - poliziadistato : #CapodellaPolizia Gabrielli e #MinistroInterno Lamorgese stanno raggiungendo #Trieste per stringersi intorno alle f… -