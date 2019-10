Ridateci la realtà

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Rivogliamo indietro tutto quello che Instagram ci ha tolto. La vecchiaia, il pallore, il gonfiore, i brufoli, i denti storti, il bigio, il brutto, lo scuro, il vuoto, l’autentico. I filtri, il tocco magico con cui abbiamo preso a migliorare prima il nostro incarnato nei selfie e poi il tramonto alle

