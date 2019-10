Fabiana Luzzi | il ministro Bonafede attiva l’ispettorato sui permessi all’assassino

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Il ministero della giustizia hato l’ispettorato sul caso dell’assassino di. Ad annunciarlo è lo stesso Alfonso, a margine del Consiglio Ue. “Comedella Giustizia non entro nel merito della valutazione del singolo caso, posso dire che come sempre, quando ho notizia di una possibile anomalia, attivoe l’ho fatto anche in questa occasione”, ha detto il guardasigilli rispondendo a Mario, il padre di, la sedicenne bruciata viva, che nei giorni scorsi gli aveva scritto per per protestare contro ipremio concessidella figlia, esprimendogli “vicinanza”. “Per me qualsiasi segnalazione arrivi dal territorio merita di essere approfondita – spiega-. C’è la separazione dei poteri, ne sono perfettamente consapevole e sono rispettoso di un principio ...

