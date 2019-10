Anche per le pmi la sfida si gioca sul cloud

Fonte : wired

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ibm Studios Milano A.A.A. cercansi aziende con un’idea da realizzare, per portarle in garage e da lì sulle nuvole. Detto così fa un po’ strano, ma in soldoni è proprio quello che da qualche mese si propone Ibm: aiutare le aziende italiane a innovarsi, mettendogli a disposizione il suo know how tecnologico. Il tutto passando per un garage, inteso non come autorimessa, ma come uno di quei luoghi tecnologicamente creativi dove da almeno 80 anni si danno appuntamento gli innovatori (in un garage dell’Università di Stanford a Palo Alto nel 1939 Hewlett e Packard crearono la loro “piccola” azienda di elettronica, dando inizio alla Silicon Valley). Le nuvole invece sono quelle del, la base su cui poggiano le tecnologie e competenze di Ibm più avanzate del momento, tra cui l‘intelligenza artificiale, l’automazione, la blockchain e l’internet delle cose. A giugno Ibm ha ...

matteosalvinimi : Matteo e Pierluigi, tutta l'Italia piange per voi e per voi vuole GIUSTIZIA. Proteggeteci anche da Lassù. - poliziadistato : Tra i fiori deposti a #Trieste per i poliziotti Pierluigi e Matteo anche il disegno di un bambino. Grazie Francesco… - matteosalvinimi : SCHIFO e VERGOGNA! Come si può anche solo pensare di scrivere cose del genere??? È giusto essere consapevoli che es… -