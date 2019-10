Scrivono gay sulla sedia del professore | la usa agli esami

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Rosa Scognamiglio Imbrattano ladelcon una scritta omofoba. Lui reagisce portandola in commissione d'esame "Questa è ladei gay". È la scritta apparsa sullo schienale delladi unin una scuola del Napoletano. La foto della "seduta incriminata", pubblicata sul profilo Facebook dell'uomo, è diventata virale nel giro poche ore ottenendo circa 2000 like e altrettante condivisioni. Una frase discriminatoria e omobofoba, indirizzata inequivocabilmente all'insegnante di disegno: "questa è ladei gay". Non ha avuto dubbi Marco Maria Tlatela, il protagonista della vicenda, che l'offesa fosse rivolta proprio a lui. Il, architetto di professione, non fa mistero di essere moderatore di uno sportello Lgbt nonché attivista per i "Nuovi Diritti" (si legge dalla biografia social). Per questo motivo, è presumibile che qualche ...

