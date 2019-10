Le banche centrali vanno “all-in” con le obbligazioni “green”

Citigroup contro Bce e banche centrali : tassi negativi dannosi : Matt King, credit product manager di Citigroup , in uno studio fa a pezzi le politiche monetarie ultra-espansive. «I benefici in termini di credito e di consumi sono finiti tempo fa. In compenso queste politiche stanno creando effetti collaterali su pensioni, banche e assicurazioni e gonfiano bolle speculative»

Il dilemma di Draghi è anche quello delle altre banche centrali : Milano. La Bce si prepara a deludere gli investitori? Secondo l’opinione di alcuni economisti e analisti finanziari è proprio quello che potrebbe accadere giovedì, dopo che la Banca centrale europea avrà annunciato un pacchetto di misure che è stato in discussione fino all’ultimo per le profonde div

banche centrali - in dieci anni un bazooka da 15mila miliardi : In dieci anni di politiche monetarie straordinarie i bilanci delle Banche centrali del G4 (Usa, Eurozona, Regno Unito e Giappone) sono balzati del 1.400%, raggiungendo un controvalore aggregato di 15mila miliardi di dollari. Se poi inseriamo nel calcolo la Bank of?China arriviamo alla soglia dei 20mila miliardi di dollari.

banche centrali - BlackRock rispolvera l’helicopter money : “Serve un meccanismo per far arrivare i soldi direttamente ai cittadini” : Distribuire i soldi direttamente ai cittadini invece che affidarsi al quantitative easing, finora fallimentare nel portare l’inflazione dell’Eurozona su livelli sufficienti e spingere l’economia. In attesa che a metà settembre la Bce annunci le sue prossime mosse, torna in auge l’idea dell’helicopter money. L’intervento estremo proposto dal Nobel Milton Friedman come una provocazione e citato nel 2002 anche ...