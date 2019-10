CorSport | il gol che manca a Milik è tutta una questione di testa

CorSport : il Torino tra le prede preferite di Zielinski. In carriera ha segnato ai granata 3 gol : Tra le prede preferite di Piotr Zielinski c’è proprio il Torino che il Napoli incontrerà domani in trasferta. Ai granata il polacco ha segnato tre gol. Ha segnato di più soltanto al Milan (4), scrive il Corriere dello Sport. Con ogni probabilità sarà in campo domani all’Olimpico Grande Torino, in mediana. Un pezzo pregiato ma “incompiuto”, scrive il quotidiano sportivo. Utilizzato come playmaker da Ancelotti con diversi partner ha soddisfatto. ...

CorSport : il Cagliari vittima preferita di Mertens che è a soli 2 gol da Maradona : Mancano due gol soltanto, a Dries Mertens, per raggiungere il record che appartiene a Maradona. E il belga potrebbe riuscire nell’impresa già stasera, visto che il Cagliari è la sua musa ispiratrice. In sette anni, scrive il Corriere dello Sport, ai sardi Ciro ha segnato infatti nove volte in dieci partite. Due sole le volte che è andato in bianco, una nel 2013 e l’altra la stagione scorsa. Stasera il belga sarà in campo in attacco. Arriva alla ...

CorSport : Insigne a quota 80. Tre gol in 4 giornate. Mai così dal 2012-13 : Sono 80 i gol segnati finora da Lorenzo Insigne. Ha giocato 308 partite in maglia azzurra ed è il settimo per presenze nel Napoli. L’attaccante partenopeo, scrive il Corriere dello Sport, ha nel mirino Mertens, che è a quota 113 e Maradona, a quota 115. E, perché no, anche i 121 gol di Hasmik. Ma prima c’è da raggiungere Gonzalo Higuain e i suoi 91 gol. È tornato sulla fascia sinistra, Ancelotti gliel’ha restituita. Una posizione che gli piace, ...