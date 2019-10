Una Vita | spoiler | Casilda apprende di essere stata ingannata da Higinio e Maria

Una Vita - anticipazioni : CASILDA scopre l’inganno - non è figlia di Maximiliano!!! : Con l’arrivo a calle Acacias di Maria (Iolanda Muiños), la domestica del falso dottore Higinio Baeza (Diego Martin), ha appena preso il via una nuova storyline di Una Vita che caratterizzerà le prossime puntate italiane della telenovela… Una Vita, news: CASILDA è figlia di Maximiliano? Grazie ai nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni si scopre che Maria confesserà a CASILDA di essere sua madre e, come se non bastasse, le ...

Pesaro : 16enne perde la vita per un colpo di fucile - escursione fatale per Una donna : Una brutta notizia quella che ci giunge dal pesarese, dove un giovane ragazzo di solo 16 anni, è tragicamente deceduto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile mentre si trovava all'interno della propria abitazione. Al momento non è stata ancora chiarita la dinamica di quanto è accaduto e non è stato possibile stabilire se si sia trattato di un caso di suicidio oppure di un tragico incidente. Il giovane è stato tempestivamente soccorso ...

Una Vita - trame spagnole : Lolita litiga con i Palacios per la scelta del nome del figlio : È stata una settimana molto intensa, quella appena trascorsa per i fan spagnoli che hanno seguito il famoso sceneggiato Una Vita. Oltre alle mancate nozze di Felipe e Marcia che non hanno coronato il loro sogno d’amore a causa dell’arrivo ad Acacias 38 di Santiago, i Palacios sono entrati nuovamente in conflitto. Tutto è iniziato quando Lolita (Rebeca Alemany) ha fatto sapere al marito Antonito (Alvaro Quintana) di voler dare il nome Abundio al ...

Una Vita - spoiler del 5 ottobre : la Alvarado alla ricerca delle sue origini : Una nuova puntata della soap Una Vita attende i telespettatori nel pomeriggio di sabato 5 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10, dove scopriremo tutte le novità riguardanti gli abitanti di Acacias. Mentre Samuel sarà alle prese con la sua disastrosa situazione economica, Ursula sarà aiutata da padre Telmo, il quale la ospiterà in casa sua e le offrirà un posto come domestica. Lucia invece, grazie alla cugina Celia, continuerà ...

Una Vita anticipazioni : Telmo e Lucia sorpresi a letto inseme dal priore Espineira : La soap opera Una Vita intrattiene ogni giorno numerosi telespettatori. Le puntate italiane in onda nelle prossime settimane si rivelano ricche di colpi di scena. Infatti, i futuri episodi si concentreranno maggiormente sulle figure di Padre Telmo e Lucia, uniti da un amore impossibile. Il nuovo parroco di calle Acacias si accorgerà di essersi innamorato della cugina di Celia e farà di tutto per strapparla dalle grinfie del perfido Samuel, ...

Una Vita - anticipazioni puntata di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 836 di Una VITA di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019: Celia fa vedere a Lucia una fotografia da cui si comprende che il suo tutore, Joaquin, conosceva da tempo i marchesi de Valmez… Le donne di Acacias trovano Ursula lungo la strada e la insultano, poi però arriva padre Telmo che la soccorre… Samuel accoglie in casa un losco individuo… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). ...

Una Vita Anticipazioni 5 ottobre 2019 : Lucia e Celia scoprono che Joaquin... : Celia trova un particolare importante: una foto che conferma che Joaquin conosceva i Marchesi de Valmez.

Una VITA/ Anticipazioni 4 ottobre : Maria pronta a sconvolgere Casilda? : Una VITA, Anticipazioni puntata 4 ottobre: chi è Maria? Lucia e Celia indagano ancora sul ciondolo, mentre Trini crea un piano alle spalle di Ramon.

Una Vita - trame : Flora bacia Carmen - Servante scrive una lettera d’addio a Paciencia : In arrivo dei nuovi colpi di scena nello sceneggiato Una Vita. Le anticipazioni rivelano che negli appuntamenti in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, la pasticciera Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo) e la domestica Carmen Sanjuro (Maria Blanca) si renderanno protagoniste di una scena del tutto inaspettata. Le due donne durante una commedia scritta da Leonor Hildago si spingeranno oltre, scambiandosi un bacio sulle labbra. Purtroppo ad ...

Una Vita anticipazioni dal 6 al 12 ottobre : Lucia scopre la verità sui Valmez : anticipazioni Una Vita da sabato 6 a domenica 12 ottobre 2019: Lucia scopre la verità sui suoi veri genitori Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che le donne di Acacias si scagliando duramente contro Ursula, che riceve l’aiuto di padre Telmo. Celia consiglia a Lucia di dire al sacerdote di essere prudente […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 6 al 12 ottobre: Lucia scopre la verità sui Valmez proviene ...

Una Vita - anticipazioni al 12 ottobre : Samuel va da un usuraio in cerca di soldi : Tornano le anticipazioni settimanali della soap Una Vita, riguardanti in particolare ciò che accadrà ad Acacias da domenica 6 ottobre a sabato 12 ottobre. Molti colpi di scena ed emozioni terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan, pronti a seguire le vicende dei protagonisti tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 14:10. Nel corso dei nuovi episodi, vedremo che Lucia Alvarado riuscirà finalmente a scoprire la verità sulle sue ...

Anticipazioni Una Vita : dopo la morte di Trini - Ramon sposerà Carmen : Buone e cattive notizie si alterneranno nelle puntate future di Una Vita. Alcuni personaggi storici, infatti, si troveranno costretti ad affrontare nuove tragedie che porteranno all'uscita di scena di Trini e di Celia. La prima morirà dopo avere dato alla luce Milagros: la causa del decesso sarà una crisi respiratoria e Celia, presente in quel momento, non farà nulla per salvare l'amica. Ne seguiranno una serie di tragiche conseguenze che ...

Una Vita anticipazioni : FLORA bacia CARMEN - scandalo ad Acacias! : Nelle future puntate italiane di Una Vita ci sarà spazio anche per una divertente storyline che avrà come protagoniste la pasticciera FLORA Barbosa (Alejandra Lorenzo) e la domestica CARMEN Sanjurjo (Maria Blanca). Tutto ciò avrà a che vedere con la malattia improvvisa che colpirà il portinaio Servante Gallo (David V. Muro)… Una Vita, news: Servante racconta una storia a Leonor Grazie alle anticipazioni si scopre che Servante si convincerà ...

Brad Pitt : «Voglio Una Vita più interessante di così» : Brad Pitt non concede spesso interviste, e quando accade di solito dà appuntamento in luoghi strani e improvvisati. Per esempio in questa dépendance di una tenuta di cui né lui né io siamo proprietari, non lontano da Pasadena, in California. Per indole e per necessità gli piace essere un bersaglio mobile, ragion per cui trascorre molto tempo in posti come questo, in qualche modo connessi a qualcosa di cui si sta ...