Un nuovo trailer disponibile per Grid

His Dark Materials - ecco il nuovo trailer della nuova serie tv : https://www.youtube.com/watch?v=APduGe1eLVI Dopo mesi di anticipazioni, arriva finalmente il primo trailer completo di His Dark Materials, la serie tv che Bbc e Hbo hanno tratto dalla saga letteraria Queste oscure materie di Philip Pullman. Dalla trilogia fantasy era già tratto il poco fortunato film del 2007 La bussola d’ora, ma ora questo nuovo adattamento promette di raccontare la stessa storia con un cast e un respiro completamente ...

Il nuovo trailer di Queste Oscure Materie annuncia la grande guerra tra effetti speciali e sentimenti : Il nuovo trailer di Queste Oscure Materie non fa che aumentare l'hype dei fan che attendono con ansia di vedere e commentare la trasposizione televisiva di un bestseller che già in passato ha fatto flop in versione film. La grande guerra è dietro l'angolo e il video, lungo quasi tre minuti, non fa altro che rimarcare l'arrivo di questo scontro ma svelando anche quelle che potrebbero essere le fazioni in lotta e qual è la posta in ...

Death Stranding si mostra in un nuovo trailer che conferma il doppiaggio italiano? : In queste ore l'account YouTube di PlayStation Italia ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Death Stranding. Questa volta non assistiamo ad un nuovo gameplay o ad un filmato musicale, ma sicuramente questa notizia farà piacere a tutti i giocatori nostrani.La particolarità infatti è che nel video Sam Bridges parla italiano, lasciando così supporre fortemente che anche il gioco sarà interamente doppiato nella nostra lingua.Attualmente non c'è ...

The Surge 2 – nuovo trailer con i consigli per sopravvivere a Jericho City! : Il Nuovo Action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive è disponibile da una settimana su PlayStation 4, Xbox One e PC, e i giocatori hanno già intrapreso la loro avventura nelle profondità di Jericho City. Utilizzando il caratteristico sistema di puntamento agli arti di The Surge 2, i giocatori dovranno fare a pezzi i nemici con esecuzioni brutali e rubargli l’equipaggiamento, riutilizzandolo a loro ...

«1917» - il trailer del nuovo film di guerra di Sam Mendes : Sgranate bene gli occhi e preparatevi a tremare per la paura e l'emozione. Con 1917, dopo un anno di super storie di supereroi (e super cattivi) ritmato da musical ultrapop, sta per tornare il grande cinema di guerra. Il bagno di sangue della Prima guerra Mondiale, la corsa di due soldati giovanissimi per evitare l'ennesimo massacro, un cast stellare a sostenerne il racconto. Questi sono i tre punti forti sulla carta di 1917, che per completare ...

Il nuovo trailer di Indivisible ci porta alla scoperta del combattimento del nuovo titolo dei creatori di Skullgirls : Il publisher internazionale 505 Games e gli sviluppatori di Lab Zero Games sono lieti di annunciare la disponibilità di un nuovo trailer di Indivisible che mostra le meccaniche di combattimento e le coloratissime ambientazioni di questo interessante progetto. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Il trailer è impreziosito dalle musiche di Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Koudelka) e dalle clip disegnate da Studio Trigger (Kill La Kill) e ...

Il nuovo trailer di The Flash 6 annuncia la crisi imminente e mostra Tom Wells in versione villain? : L'8 ottobre si avvicina a grandi passi e con esso anche The Flash 6 che, proprio in queste ore, è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer. La serie con Grant Gustin si prepara ad affrontare le conseguenze del finale della quinta stagione ma non ci sarà molto tempo per le lacrime per la crisi è vicina e la scomparsa di Barry anticiperà di cinque anni: "Qual è la prima cosa che faremo per fermare tutto questo?" - chiede Iris - mentre suo marito ...

Star Wars Jedi : Fallen Order in un nuovo spettacolare e imperdibile trailer : Oggi durante la diretta dell'anteprima del Triple Force Friday Cameron Monaghan, che nel videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order impersona il giovane Padawan Cal Kestis, ha svelato l'edizione bundle per Xbox One, la special figure ufficiale Hasbro e la Funko POP! che ritraggono il protagonista del titolo.Ma ha anche rivelato il nuovissimo trailer dedicato a Star Wars Jedi: Fallen Order. Il trailer permette al giocatore di dare uno sguardo Uno ...

Motherless Brooklyn : nuovo trailer del film scritto - diretto - prodotto ed interpretato da Edward Norton : Il nuovo film drammatico acclamato dalla critica di Edward Norton, Motherless Brooklyn – I segreti di una città, sarà il film di apertura della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 17 al 27 ottobre 2019 all’Auditorium Parco della Musica. A seguire, il 18 ottobre, Norton sarà al centro del tradizionale Incontro Ravvicinato con il pubblico, una conversazione sul palco con Antonio Monda, in cui ...

Il nuovo trailer di Star Wars Jedi : Fallen Order sarà pubblicato domani : Ci stiamo avvicinando all'uscita di Star Wars: Jedi Fallen Order. A novembre il gioco di avventura e azione in terza persona sarà lanciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e lo sviluppatore Respawn Entertainment ha annunciato che un nuovo trailer verrà presentato domani, 26 settembre.Respawn ha fatto sapere via Twitter che un live streaming è in programma per il 26 settembre con alcune rivelazioni per la prossima generazione di prodotti Star ...

Watchmen - nel nuovo trailer della serie tv cresce la minaccia : https://www.youtube.com/watch?v=UEVlbdnmnOg Ci si avvicina alla data del 20 ottobre, quando su Hbo e in contemporanea anche in Italia su Sky Atlantic, debutterà la serie tv di Watchmen. L’adattamento seriale dei fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons curato da Damon Lindelof sarà ambientato nello stesso universo narrato delle storie originali, senza però esserne un rifacimento. Nel nuovo trailer diffuso durante la notte degli Emmy vediamo ...

L’uscita di The Last of Us Part 2 su PS4 svelata dal nuovo trailer State of Play : The Last of Us Part 2 è ancora più reale da oggi, 24 settembre 2019. Ovvero da quando "mamma" Sony ha deciso di coccolare il suo vasto pubblico pubblicando un nuovo State of Play, vale a dire un appuntamento inedito con la serie di dirette dedicate alle ultime uscite di PlayStation 4 e PlayStation VR. Un appuntamento, quello odierno, che ha dedicato spazio proprio alla prossima avventura post apocalittica di Joel ed Ellie, realizzata ancora ...

The Last of Us : Part II in un nuovo spettacolare trailer gameplay che rivela la data di uscita : Come effettivamente rumoreggiato e pressoché confermato, The Last of Us: Part II è stato il protagonista assoluto dello State of Play di questa sera e lo ha fatto con tutto ciò che i fan dell'IP Naughty Dog potevano sperare.trailer, scene di gameplay, una vecchia amatissima conoscenza e anche la data di uscita: The Last of Us: Part II sarà disponibile in esclusiva su PS4 a Partire dal 21 febbraio 2020.Una Ellie spietata e pronta a tutto, vedere ...